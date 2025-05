Internazionali d’Italia 2025 | le favorite Sabalenka Swiatek o le terze incomode?

Sabalenka e Iga Swiatek, due settimane dopo una finale di Madrid passata alla storia come uno dei migliori incontri WTA degli ultimi vent’anni, si ritrovarono nella Capitale. Non fu, a Roma, la stessa vibrazione spagnola: fu netto il successo della polacca sulla bielorussa. Ed i rapporti di forza erano molto diversi. Sembrava impossibile, al tempo, che Swiatek perdesse in tempi brevi il ruolo di numero 1 del mondo, per quanto si vedesse una Sabalenka in grado di crearle problemi.Entrando nell’edizione 2025 degli Internazionali d’Italia, non è che è cambiato qualcosa: è cambiato proprio tutto. Adesso i tremila (quasi) punti di vantaggio sono tutti di Sabalenka, che pure al Foro Italico ha un ruolino di marcia a dir poco particolare. 🔗 Oasport.it - Internazionali d’Italia 2025: le favorite. Sabalenka, Swiatek o le terze incomode? Un anno fa la scena sembrava davvero tutta per loro. Arynae Iga, due settimane dopo una finale di Madrid passata alla storia come uno dei migliori incontri WTA degli ultimi vent’anni, si ritrovarono nella Capitale. Non fu, a Roma, la stessa vibrazione spagnola: fu netto il successo della polacca sulla bielorussa. Ed i rapporti di forza erano molto diversi. Sembrava impossibile, al tempo, cheperdesse in tempi brevi il ruolo di numero 1 del mondo, per quanto si vedesse unain grado di crearle problemi.Entrando nell’edizionedegli, non è che è cambiato qualcosa: è cambiato proprio tutto. Adesso i tremila (quasi) punti di vantaggio sono tutti di, che pure al Foro Italico ha un ruolino di marcia a dir poco particolare. 🔗 Oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

Internazionali d’Italia 2025: tutti gli azzurri in tabellone e le wild-card assegnate - Saranno almeno 21, tra aventi diritto e wild card, in attesa dell’esito delle qualificazioni, per le quali non sono state ancora rilasciate entry list femminile ed inviti per entrambi i tabelloni cadetti, gli italiani che prenderanno parte ai main draw degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis. Inoltre deve essere ancora assegnata una wild card nel tabellone principale di singolare maschile, ed è probabile, ma non ancora certo, che questa possa andare ad un tennista italiano. 🔗oasport.it

Calendario Internazionali d’Italia 2025: programma dalle qualificazioni alla finale, orari sessioni, tv - Ci attendono due settimane di grande tennis a Roma: dal 5 al 18 maggio si disputeranno gli Internazionali d’Italia 2025 di tennis. Lunedì 5 e martedì 6 spazio alle qualificazioni, poi martedì 6 il via al torneo WTA 1000 ed infine mercoledì 7 lo start del torneo ATP Masters 1000. Il torneo combined di Roma (ATP Masters 1000 e WTA 1000) sarà trasmesso in maniera integrale in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, in streaming su Sky Go e NOW, mentre è confermato anche lo streaming in abbonamento del torneo maschile su Tennis TV. 🔗oasport.it

A Montevarchi gli Internazionali d’Italia di motocross. In palio i titoli di campione 2025 - Scocca a Montevarchi l’ora degli Internazionali d’Italia di motocross, che tornano al Miravalle dopo 11 anni. Pista completamente rinnovata, impianto tirato a lucido, anche nei servizi, un cast di protagonisti di livello mondiale: ci sono tutti gli ingredienti per fare della manifestazione di... 🔗arezzonotizie.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Internazionali d’Italia 2025, assegnate le wild-card per le qualificazioni: c’è la promessa Vasamì; Pre Quali Roma 2025: I risultati completi dei Quarti di Finale. Si parte alle ore 11; Internazionali d’Italia 2025, dove vedere Sinner e gli altri italiani in tv e in streaming; Internazionali d'Italia 2025, date e entry list del Masters 1000 di Roma: quando è il sorteggio. 🔗Cosa riportano altre fonti

Internazionali d’Italia 2025: le favorite. Sabalenka, Swiatek o le terze incomode? - Un anno fa la scena sembrava davvero tutta per loro. Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, due settimane dopo una finale di Madrid passata alla storia come uno ... 🔗oasport.it

Internazionali d’Italia 2025, assegnate le wild-card per le qualificazioni: c’è la promessa Vasamì - Alle qualificazioni per gli Internazionali d'Italia, che scatteranno mercoledì 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma, saranno presenti anche ... 🔗oasport.it

Bronzetti e Lombardini ok nelle prequalificazioni agli Internazionali d’Italia - Sale l'attesa per gli Internazionali d'Italia 2025, torneo in cui il n° 1 del mondo, Jannik Sinner, farà il suo ritorno dopo lo… Leggi ... 🔗informazione.it