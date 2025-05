Intercettazioni a strascico e sospetti a vuoto Il caso Prestipino e De Gennaro

Ilfoglio.it - Intercettazioni a strascico e sospetti a vuoto. Il caso Prestipino e De Gennaro L’Italia è il paese dove si continua a indagare sulle stragi del 1992 – come se fosse possibile scoprire qualcosa di nuovo trentatré anni dopo. E intanto, mentre si cerca (invano) un passato sul qu. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it

Su questo argomento da altre fonti

Pierina Paganelli, intercettazioni choc tra Valeria Bartolucci e Louis Dassilva - Quarto Grado stasera, caso di Pierina Paganelli: Valeria Bartolucci copre Louis? Nella puntata di Quarto Grado stasera, venerdì 4 aprile 2025, Gianluigi Nuzzi torna ad occuparsi del caso di Pierina Paganelli. Dopo l'amore segreto, proseguono i conflitti tra i due ex amanti: Manuela Bianchi e Louis Dassilva. Nei giorni scorsi, la nuora della vittima, è stata ascoltata recentemente in tribunale e continua a puntare il dito proprio contro Dassilva. 🔗tvpertutti.it

Il racconto di Orrico (M5s) in Aula: “Io vittima di violenza, non bloccate intercettazioni su stalker” - Anna Laura Orrico, deputata del Movimento 5 stelle, in Aula alla Camera ha parlato della sua esperienza di vittima di violenza e di stalking. Orrico ha chiesto al centrodestra di non mettere un limite temporale (45 giorni) alle intercettazioni per i reati di violenza, stalking e revenge porn. Ma la maggioranza non ha fatto passi indietro.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il cellulare squilla a vuoto, operaio trovato morto in un B&b a Lecce - Trovato morto in una camera di un B&b un 49enne di origine toscana, operaio per un'azienda di energia, impegnato per lavoro a Lecce. Secondo quando ricostruito, l'uomo non rispondeva al... 🔗quotidianodipuglia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Intercettazioni a strascico e sospetti a vuoto. Il caso Prestipino e De Gennaro. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Intercettazioni a strascico e sospetti a vuoto. Il caso Prestipino e De Gennaro - La vicenda che ha coinvolto il viceprocuratore nazionale antimafia Prestipino, insieme all'ex capo della polizia De Gennaro e all'ex prefetto Gratteri, sa di mascariamento e conferma l'uso fuori contr ... 🔗ilfoglio.it

Caso Orlandi, Pignatone: "Su di me sospetti ingiustificati, intercettazione un equivoco" - «Nel maggio 2012, quando venne disposta l'apertura della tomba - ha spiegato Pignatone -, venne fatta una serie di intercettazioni ... il resto sono illazioni e sospetti ingiustificati». 🔗msn.com