Intercettata nel corso di uno scavo una sacca di gas | preoccupazione alle porte della città

corso di uno scavo in un terreno privato allorché il mezzo meccanico che operava ha incrociato una sacca di gas naturale che si è diffusa immediatamente nell'aria creando forte preoccupazione per il pericolo di esplosioni. Il gettito per altezza e intensità era impressionante. Dunque sono stati allertati i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area provvedendo innanzitutto ad allontanare 7 persone dalle proprie case per motivi precauzionali e poter avviare e portare a termine l'intervento.I caschi rossi hanno lavorato duramente per tutta la notte ed ultimato l' intervento solo all'alba. L'allarme è ora cessato.

Agenti della Locale in bicicletta. Prima il corso di mountainbike - Gli agenti della Polizia locale di Como si muoveranno per le vie del centro e sul lungolago in bicicletta questa estate, per rispondere con più rapidità alle richieste di aiuto da parte dei turisti. Visti i buoni risultati ottenuti l’anno scorso Palazzo Cernezzi ha deciso di replicare l’esperimento assegnando alla "pattuglia" di agenti-ciclisti una decina di mountain bike. Non solo, nei prossimi giorni i prescelti verranno inviati a seguire i corsi dell’Accademia italiana Pattuglia in Bicicletta, specializzata nell’addestramento di diversi Corpi di Polizia locale di tutta Italia e di diversi ... 🔗ilgiorno.it

Tumore al seno, a Palomonte una giornata di prevenzione con lo scienziato Corso - Tempo di lettura: 2 minutiPrevenzione è la parola d’ordine dell’assessorato alle politiche sociali del Comune di Palomonte che ha organizzato per sabato 19 aprile 2025 a partire dalle ore 14 in piazza Umberto Carbone, in località Bivio di Palomonte, una giornata di visite di gratuite e di sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno con lo scienziato e oncologo dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, Giovanni Corso. 🔗anteprima24.it

Ruote squarciate alle macchine dei vigili. Era in corso lo sgombero delle case popolari occupate - Ruote squarciate alle vetture di servizio della polizia locale, impegnata a Tor Bella Monaca in un'operazione di sgombero di case popolari. Nessun agente è rimasto ferito. L'episodio è avvenuto nella mattina di martedì 8 aprile. Ruote squarciate alle auto dei vigili Secondo quanto appreso... 🔗romatoday.it

