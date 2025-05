Inter Women Tomaselli | Siamo cariche per l’ultima partita in casa! Sappiamo che possiamo fare bene…

Inter Women, Tomaselli: «Siamo cariche per l'ultima partita in casa! Sappiamo che possiamo fare bene.» Le parole della nerazzurra

Cosi Martina Tomaselli, centrocampista dell'Inter Women, ai microfoni di Inter Tv:

ULTIMA GARA IN casa- «Stiamo bene, Siamo cariche per questa ultima partita in casa. Vogliamo fare una bella partita per ringraziare i nostri tifosi, vogliamo portare a casa i tre punti»

QUANTA VOGLIA C'E' DI CHIUDERE BENE LA STAGIONE?- «C'è tantissima voglia di chiudere in bellezza per finire al meglio la grande stagione fatta. Abbiamo giocato contro squadre forti, Sappiamo che possiamo fare bene»

MOMENTO DI SVOLTA- «Secondo me no, Siamo state sin dall'inizio un grandissimo gruppo. Poi ci sono i momenti belli e brutti, e proprio questi ultimi ci hanno potuto insegnare qualcosa.

