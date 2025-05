Inter vs Hellas Verona | le probabili formazioni

Inter vs Hellas Verona si giocherà sabato 3 maggio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza.

Inter VS Hellas Verona: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE 

Le due sconfitte consecutive contro Bologna e Roma sono costate ai nerazzurri il primato in classifica ai nerazzurri che ora hanno tre lunghezze di ritardo dal Napoli capolista. Sara' difficile per la squadra di Inzaghi riprendere il comando, ma non si vuole deporre facilmente le armi.

I gialloblu arrivano dalla sconfitta casalinga contro il Cagliari che fortunatamente non pregiudica il cammino verso la salvezza.

Inter-Hellas Verona, la situazione degli avversari dei nerazzurri - Dopo la sconfitta di oggi contro il Cagliari, l’Hellas Verona si complica la vita. La salvezza ora appare tutt’altro che scontata, soprattutto in vista della gara di sabato prossimo contro l’Inter a San Siro, in cui i gialloblù sono tutt’altro che favoriti. Ecco la situazione assenze dei veneti, tra infortuni L'articolo Inter-Hellas Verona, la situazione degli avversari dei nerazzurri proviene da Il Primato Nazionale. 🔗ilprimatonazionale.it

Giudice Sportivo, doppia mazzata per Zanetti: due giocatori dell’Hellas Verona saltano l’Inter per squalifica! - di RedazioneGiudice Sportivo, doppia mazzata per Zanetti: due giocatori dell’Hellas Verona saltano l’Inter per squalifica! Ecco di chi si tratta Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo prese al termine della 34^ giornata del campionato di Serie A. Confermato il turno di squalifica per ben due giocatori dell’Hellas Verona, che salteranno dunque la prossima partita contro l’Inter a San Siro. 🔗internews24.com

Inter-Hellas Verona: le informazioni riguardanti i biglietti - FC Internazionale ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Inter-Hellas Verona, 35a giornata di Serie A Enilive 2024/25, in programma sabato 3 maggio (ore 20.45) allo stadio 'Meazza' di Milano. La prevendita è già attiva e lo sarà fino alle ore 19 di... 🔗veronasera.it

Inter-Verona (Serie A): orario, dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico - Dopo essere riuscita a fermare il Barcellona in trasferta nella semifinale d'andata di Champions League, l'Inter torna a concentrarsi sul campionato. La 35ª giornata di Serie A vedrà i nerazzurri ospi ... 🔗msn.com

Inter, contro l’Hellas Verona è l’ultima spiaggia per la corsa scudetto - Visualizzazioni: 24 Dopo la strepitosa partita d’andata contro il Barcellona, l’Inter deve tornare con la testa sul campionato e deve vincere se vuole ancora sperare nello scudetto La squadra di Inzag ... 🔗calciostyle.it

Inter, la decisione sugli esami di Lautaro: col Verona squadra rivoluzionata - Solo domani Lautaro Martinez si sottoporrà ad accertamenti dopo l'infortunio riportato a Barcellona ma è sicuro il forfait per il ritorno, Inzaghi pensa a far riposare molti titolari sabato col Verona ... 🔗sport.virgilio.it