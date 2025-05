Inter-Verona rivoluzione per Inzaghi Probabile formazione – Sky

Inter-Verona si disputerà sabato 3 maggio alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. Di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla formazione nerazzurra.VARI FATTORI – Inter-Verona è un match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. La formazione nerazzurra arriva alla sfida con l'entusiasmo di chi ha disputato una partita di livello assoluto in casa del Barcellona (terminata 3-3) e la consapevolezza di chi sa di dover risparmiare energie in vista del ritorno. Sul punto si è così espresso l'inviato di Sky Sport Andrea Paventi: «Pavard proverà a recuperare per il ritorno di Champions League contro il Barcellona, non ci sarà contro il Verona. Allo stesso modo, oltre all'assenza di Lautaro Martinez, vedremo un'Inter rivoluzionata in 5-6 uomini. I nerazzurri, che hanno un discorso scudetto sicuramente aperto, vogliono sfruttare in profondità la propria rosa in considerazione del difficilissimo impegno di San Siro contro i catalani del 6 maggio».

