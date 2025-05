Inter sottovalutata per The Athletic | non ha Raphinha Yamal o Cubarsi ma ha tutto il resto

Denzel Dumfries, esterno dell'Inter, è uno dei calciatori più sottovalutati, parola di The Athletic. "Quando diciassettenne raccontò ai suoi compagni di squadra dell'accademia dello Sparta Rotterdam che avrebbe giocato in nazionale", gli risero in faccia. L'ex responsabile dell'accademia dello Sparta fa mea culpa. «Allora non ce ne rendemmo conto. Ridemmo tutti».A parte le 63 presenza con la nazionale maggiore dell'Olanda, ieri sera Dumfries si è messo in mostra "sul palcoscenico più importante del calcio di club, fornendo un assist e segnando due gol per l'Inter in una semifinale di Champions League".Ma "la storia di Dumfries è la storia dell'Inter". "Sarebbero degni vincitori della Champions League", continua the Athletic. "Sembrava la serata del Barcellona, ma il simbolo della città di Milano è il Biscione, cucito sullo stemma del club fino al 1986.

La stagione di intrighi e veleni che portò allo spareggio scudetto che l’Inter perse contro il Bologna (Athletic) - Napoli e Inter sono a pari punti, il che significa che se la situazione dovesse restare tale, si affronterebbero in uno spareggio per la vittoria dello scudetto. In Serie A è accaduto solo una volta, nel 1964, quando ad affrontarsi furono i nerazzurri contro il Bologna. L’Inter può ritrovarsi di nuovo in uno spareggio scudetto, come nel 1964 contro il Bologna Athletic racconta la stagione turbolenta di quel Bologna che alla fine riuscì a trionfare: Solo una volta lo scudetto si è assegnato con lo spareggio. 🔗ilnapolista.it

Inter col Feyenoord in Champions. Roma-Athletic Bilbao e Lazio-Viktoria Plzen in E-League - L'Inter, unica squadra italiana rimasta in Champions League, affronterà negli ottavi di finale il Feyenoord. Lo ha stabilito il sorteggio effettuato oggi a Nyon. La gara di andata si giocherà in Olanda il 4/5 marzo, il ritorno a San Siro l'11/12 marzo. In caso di qualificazione, nei quarti i nerazzurri affronteranno la vincente del derby tedesco tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. "Il nostro cammino fino ad adesso è stato ottimo, ma ora inizia un'altra competizione con il dentro fuori. 🔗liberoquotidiano.it

La lunga storia d’amore tra Conte e Lukaku raccontata da Athletic: “Napoli-Inter è la loro ultima possibilità” - In occasione di Napoli-Inter, match decisivo per la lotta scudetto, The Athletic dedica un pezzo alla partnership ormai collaudata Conte-Lukaku. Tra Conte e Lukaku è “la storia d’amore del calcio moderno” “Una delle grandi storie d’amore del calcio moderno” quella tra il tecnico azzurro e l’attaccante belga. Scrive Rory Smith su Athletic: C’è un motto che Antonio Conte adora ma tende a non rivendicare come proprio. 🔗ilnapolista.it

NY Times: “Inter splendida e sottovalutata come Dumfries. Altro che crollo sul 2-2. E Inzaghi…” - Il New York Times dedica un lungo articolo all'Inter, definita una "splendida squadra sottovalutata". Dumfries l'emblema dei nerazzurri ... 🔗fcinter1908.it

The Athletic - Mondiale per Club, 'caso' UCLA: l'Inter ha 'scavalcato' la FIFA per la scelta del centro d'allenamento - Tra i casi più spinosi, secondo The Athletic, uno riguarda l'Inter. Nello specifico, stando a quanto riportano i colleghi, il club milanese avrebbe scavalcato la FIFA contattando direttamente l ... 🔗msn.com

McTominay si racconta a The Athletic: «Napoli? Un’attrazione immediata. Serie A durissima, sottovalutata» - Scott McTominay si è raccontato in una lunga e interessante intervista rilasciata a The Athletic. Il centrocampista scozzese del Napoli ha tracciato un bilancio dei suoi primi mesi in Italia, parlando ... 🔗napolipiu.com