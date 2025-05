Inter sempre su Castro | il Bologna spara alto e prepara un contromossa

Castro. L`attaccante si è preso sulle spalle l`eredità di Zirkzee,. 🔗 Non ci sono più solo i numeri a certificare la crescita esponenziale di Santiago. L`attaccante si è preso sulle spalle l`eredità di Zirkzee,. 🔗 Calciomercato.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Castro Inter, Ausilio al lavoro per il gioiello del Bologna: la super cifra chiesta per una sua cessione non spaventa ma… - di RedazioneCastro Inter, Ausilio al lavoro per il gioiello del Bologna: la super cifra chiesta per una sua cessione non spaventa ma… Il punto sull’argentino Gli uomini del mercato Inter sognano almeno due colpi argentini per la prossima estate: il nome per l’attacco è quello di Santago Castro del Bologna, quello per il centrocampo, invece, è Nico Paz del Como. Due operazioni che, come spiega il Corriere della Sera, sarebbero parecchio costose per i nerazzurri. 🔗internews24.com

Castro Juventus, la conferma: bianconeri in corsa! Il Bologna spara alto, ecco la prima richiesta per l’attaccante. Cifre e dettagli - di Redazione JuventusNews24Castro Juventus, la conferma: bianconeri in corsa! Cifre e dettagli sul possibile futuro del talento argentino del Bologna Come confermato da Repubblica, il calciomercato Juve sarebbe pronto a sfidare l’Inter per Santiago Castro, attaccante argentino classe 2004 esploso definitivamente in questa stagione con la maglia del Bologna. Il club emiliano valuterebbe il cartellino di Castro tra i 40 e i 45 milioni di euro, con i bianconeri che sarebbero però intenzionati a fare un tentativo per anticipare la concorrenza dell’Inter. 🔗juventusnews24.com

Castro Inter, Ausilio monitora il bomber argentino e il Bologna si sfrega le mani: valore più che raddoppiato! - di RedazioneCastro Inter, Ausilio monitora il bomber argentino e il Bologna si sfrega le mani: valore più che raddoppiato! Ecco quanto costa La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla crescita avuta da Santiago Castro, obiettivo di mercato Inter: il Bologna si sfrega le mani pensando alla possibile plusvalenza che potrebbe ottenere da una sua cessione in estate. CASTRO INTER – «Il primo della lista è l’argentino Santiago Castro: venne acquistato nel gennaio 2024 ma è proprio in questa stagione che la sua capacità da realizzatore ma anche di attaccante giochista hanno avviato ... 🔗internews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Inter sempre su Castro: il Bologna spara alto e prepara un contromossa; FINALE Bologna-Inter 1-0: la decide Orsolini nel recupero; Un bel Bologna strappa un punto in casa dell’Inter; Bologna-Napoli 1-1: solo un punto al Dall'Ara, tutto da rifare. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Inter sempre su Castro: il Bologna spara alto e prepara un contromossa - Non ci sono più solo i numeri a certificare la crescita esponenziale di Santiago Castro. L`attaccante si è preso sulle spalle l`eredità di Zirkzee, con leggerezza. 🔗calciomercato.com

Inter, niente Castro: il nuovo attaccante dalla Serie A per 30 milioni - Il colpo in attacco per l'Inter sarà piazzato in estate, per sistemare quella che è la situazione in avanti su alcune cessioni già decise. 🔗spaziointer.it

Tmw - Inter, Castro è l'erede di Lautaro? Il Bologna spara altissimo - L'Inter dovrà acquistare almeno un attaccante nel corso della finestra di mercato estiva. Nelle settimane è stato seguito Santiago Castro, attaccante del Bologna rivelazione di Vincenzo Italiano ... 🔗tuttonapoli.net