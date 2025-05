Inter quando Calhanoglu e Inzaghi sconteranno la squalifica

Calhanoglu e Simone Inzaghi hanno patteggiato una giornata di squalifica con la Procura della Figc nell`ambito delle indagini sportive.

Calhanoglu Inter, Inzaghi lo lancia titolare contro il Feyenoord? Possibile ballottaggio con Asllani - di RedazioneCalhanoglu Inter, Inzaghi lo lancia titolare contro il Feyenoord? Possibile ballottaggio con Asllani per il match di Champions League La scelta del regista per Simone Inzaghi resta ancora in bilico. Secondo le ultime informazioni riportate da Sky Sport, in vista della trasferta a Rotterdam contro il Feyenoord, l’allenatore dell’Inter ha ancora qualche incertezza su Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco si è allenato regolarmente con il resto della squadra ed è disponibile, ma non è da escludere che alla fine il tecnico possa preferirgli Kristjan Asllani. 🔗internews24.com

Zancan: «Juventus-Inter? Inzaghi ha un vantaggio. Calhanoglu potrebbe beneficiarne!» - Federico Zancan si è pronunciato in merito alla prossima sfida tra Juventus e Inter, in programma domani 16 febbraio alle ore 20:45. Il giornalista ha sottolineato un aspetto che potrebbe aiutare i nerazzurri. IL COMMENTO – Federico Zancan ha parlato a Sky Sport in vista del derby d’Italia tra Juventus e Inter. Dal suo punto di vista, il match potrebbe essere influenzato da altri due incontri della venticinquesima giornata di campionato: «La partita tra Juventus e Inter sarà condizionata da Lazio-Napoli, ma anche da Milan-Verona, perché un risultato positivo di una determinata squadra ... 🔗inter-news.it

Inter, Carlos Augusto e Thuram a rischio per il Genoa. Asllani insidia Calhanoglu. Inzaghi testa i diffidati tra i titolari - Il tema di giornata in casa Inter è quello relativo ai diffidati: Bastoni, Barella e Mkhitaryan, spendendo un giallo contro il Genoa, salterebbero... 🔗calciomercato.com

Inter, quando Calhanoglu e Inzaghi sconteranno la squalifica - Hakan Calhanoglu e Simone Inzaghi hanno patteggiato una giornata di squalifica con la Procura della Figc nell`ambito delle indagini sportive che sono scaturite dall`inchiesta. 🔗calciomercato.com

