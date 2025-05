Inter Perisic scrive a Dumfries | "Contro di me"

Dumfries ha segnato due goal al Barcellona e tenuto apertissimo il doppio. 🔗 Mattatore dell`andata delle semifinali di Champions League, Denzelha segnato due goal al Barcellona e tenuto apertissimo il doppio. 🔗 Calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

FOTO – Inter-Roma, Perisic ricorda e scrive: «Buona fortuna!» - L’Inter domani giocherà contro la Roma allo stadio San Siro. Ivan Perisic, grande ex nerazzurro allenato anche da Simone Inzaghi, ha ricordato una sua giocata e ha scritto un messaggio su Instagram. PARTITA – Allo stadio San Siro domani la squadra di Simone Inzaghi affronterà la Roma di Claudio Ranieri. I giallorossi vengono da un percorso ottimo in campionato e hanno compiuto una rimonta inaspettata sui posti della classifica per l’Europa. 🔗inter-news.it

Inter, Dumfries: "Infortunio più duro del previsto". Inzaghi prova Carlos Augusto a destra - Denzel Dumfries conferma i tempi di recupero più lunghi per il suo infortunio muscolare. L`esterno destro dell`Inter ha scritto sui propri... 🔗calciomercato.com

Juve Inter 1-0 LIVE: Koopmeiners vicinissimo al raddoppio, Dumfries salva sulla linea! - All’Allianz Stadium il match valido per la 25ª giornata di Serie A tra Juve Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Juve Inter, valevole per la 25ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. SEGUI LA DIRETTA DI JUVE INTER SU JUVENTUSNEWS24.COM SEGUI LA DIRETTA DI JUVE […] 🔗calcionews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Inter, Perisic scrive a Dumfries: Contro di me...; Barcellona-Inter, Perisic scrive a Dumfries: “Sono orgoglioso di te”; Colonne Inter, verso la storia. Dumfries-Dimarco sulle orme dei grandi terzini: i dati; Bologna-Inter 2-1: clamoroso errore di Radu, il Milan resta in vetta. 🔗Ne parlano su altre fonti

Inter, Perisic scrive a Dumfries: "Contro di me..." - Mattatore dell`andata delle semifinali di Champions League, Denzel Dumfries ha segnato due goal al Barcellona e tenuto apertissimo il doppio confronto con i catalani.. 🔗calciomercato.com

Dumfries da sogno. Denzel trascina l’Inter: ecco cosa lo rende unico. Tutti nello staff sapevano… - Denzel Dumfries è stato il protagonista assoluto dell’andata contro il Barcellona, con due gol e un assist, trascinando l’Inter ... 🔗fcinter1908.it

Inter, caso Dumfries: scappa in Olanda a curarsi ma i tempi si allungano, club infastidito - Inter infastidita dal comportamento di Dumfries Infortunatosi in occasione della sfida contro l'Atalanta prima della sosta per le nazionali, Denzel Dumfries ha accusato un guaio muscolare al bicipite ... 🔗sportevai.it