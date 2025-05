Inter Mkhitaryan | Partita pazza deluso per il gol annullato

Inter, Mkhitaryan come al solito ottimista nel post Partita. Il centrocampista armeno è stato di certo tra i più positivi nelle file nerazzurre ieri sera, e ha dato alcuni pareri ai microfoni di TNT Sports nel post gara. “Partita pazza, ma abbiamo fatto del nostro meglio. Mi sento deluso perL'articolo Inter, Mkhitaryan: “Partita pazza, deluso per il gol annullato” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Ilprimatonazionale.it - Inter, Mkhitaryan: “Partita pazza, deluso per il gol annullato” come al solito ottimista nel post. Il centrocampista armeno è stato di certo tra i più positivi nelle file nerazzurre ieri sera, e ha dato alcuni pareri ai microfoni di TNT Sports nel post gara. “, ma abbiamo fatto del nostro meglio. Mi sentoperL'articolo: “per il gol” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Ilprimatonazionale.it

Cosa riportano altre fonti

Mkhitaryan: «Partita pazza, ma abbiamo fatto il nostro meglio! Gol annullato? Mi sento deluso…» - di RedazioneMkhitaryan: «Partita pazza, ma abbiamo fatto il nostro meglio! Gol annullato? Mi sento deluso…» Le parole del centrocampista nerazzurro Cosi Mkhitaryan ai microfoni di TNT Sports nel post gara di Barcellona Inter di Champions League: SULLA PARTITA- «È stata una partita pazza, prima di tutto. È stato certamente un bel match da guardare, ma non da giocare perché è stato veramente molto duro. 🔗internews24.com

Mkhitaryan dopo Barcellona Inter: «Gara pazza, non abbiamo mai pensato questa cosa» - di RedazioneMkhitaryan analizza il pareggio tra Barcellona e Inter, le dichiarazioni del centrocampista armeno Mkhitaryan si è espresso così dopo Barcellona Inter, le dichiarazioni del centrocampista armeno sul pareggio. Le parole a TNT Sports. «Una partita pazza. Una grande gara da vedere e molto difficile da giocare. Siamo stati a lungo in vantaggio nel primo tempo, ma non pensavamo certo di aver già vinto la partita. 🔗internews24.com

Mkhitaryan a Inter TV: «Notti come quella di domani rimangono nella storia, vogliamo fare una grande partita» - di RedazioneIl centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del ritorno di Champions contro il Bayern Monaco Intervenuto ai microfoni di Inter TV, il centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, ha presentato così il ritorno dei quarti di finale di Champions League alla vigilia del match contro il Bayern Monaco. QUANTO CONTA L’ESPERIENZA PER RESTARE IN PARTITA ANCHE NEI MOMENTI DI MAGGIOR TENSIONE? – «In queste partite devi essere sempre concentrato. 🔗internews24.com

Ne parlano su altre fonti

Mkhitaryan a TNT Sports: Deluso per il gol, ma purtroppo era in offside. Adesso dobbiamo pensare al ritorno; Barcellona-Inter show, finisce 3-3 in una gara pazza. Per la finale è ancora tutto in bilico; Mkhitaryan: Avanti a lungo nel primo tempo, ma non pensavamo di aver già vinto; Inter-Juve 4-4: la partita più pazza del mondo. E la Fiorentina passeggia sulla Roma (5-1). 🔗Approfondimenti da altre fonti

Barcellona-Inter show, finisce 3-3 in una gara pazza. Per la finale è ancora tutto in bilico - In una partita completamente pazza, l`Inter trova un clamoroso pareggio per 3-3 contro il Barcellona nell`andata delle semifinali della ... 🔗msn.com

Mkhitaryan a TNT Sports: "Deluso per il gol, ma purtroppo era in offside. Adesso dobbiamo pensare al ritorno" - Sarebbe potuto essere l'MVP della serata Henrikh Mkhitaryan se il gol messo a segno non fosse stato annullato. Ma i pochissimi centimetri di piede in fuorigioco hanno vanificato il 4-2 dell'Inter in c ... 🔗msn.com

Mkhitaryan: “Barcellona-Inter divertente? Da giocare no! Mancherà Lautaro, dovremo…” - Henrikh Mkhitaryan, intervistato da TNT Sports, ha commentato il pirotecnico 3-3 contro il Barcellona e si è proiettato sul ritorno ... 🔗fcinter1908.it