Inter l’importanza di Dumfries e Thuram

Inter ha strappato un pirotecnico 3-3 al Montjuic. I nerazzurri si sono regalati una delle partite più avvincenti della stagione e in generale degli ultimi anni. Con tanto cuore e tanto sacrificio i ragazzi di Simone Inzaghi sono usciti indenni dalla semifinale d'andata e ora dovranno

Infortunati Inter, come stanno Thuram, Dumfries e Zielinski? Buone notizie in vista della Roma - di RedazioneInfortunati Inter, come stanno Thuram, Dumfries e Zielinski? Buone notizie in vista della Roma, prossima avversaria dei nerazzurri Cosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla situazione infortunati in casa Inter: LE ULTIME DA APPIANO- «Oggi Inzaghi ritroverà la squadra ad Appiano e parlerà, sia di quanto accaduto col Milan sia proiettandosi verso la Roma. L’idea è chiara: recuperare alla causa gli infortunati, cercando di bilanciare la cautela per evitare ricadute con la necessità di ritrovare pedine fondamentali. 🔗internews24.com

Dumfries e Thuram, quanto siete mancati! Riabbraccio Inter – TS - L’Inter si prepara a riabbracciare due pezzi da novanta come Denzel Dumfries e Marcus Thuram. Nelle prossime due partite, ci saranno. CHIAREZZA – Quanto sono mancati all’Inter Dumfries e Thuram. Il laterale olandese si è infortunato a Bergamo durante l’ultimo Atalanta-Inter dei primi di aprile. Da lì in avanti solo infermeria. Quanto a Thuram, per lui affaticamento muscolare che lo ha precluso dalle partite contro Bologna in campionato, Milan in Coppa Italia ma anche la successiva con la Roma in campionato. 🔗inter-news.it

Inter verso la Roma, Dumfries e Zielinski per la panchina: le ultime su Thuram - Si avvicina a grandi falcate un match di San Siro, tra Inter e Roma, cruciale per la stagione di entrambe. I giallorossi devono per forza mettere da parte un tabù big match che dura ormai da troppo tempo, perché solo vincendo le ultime sfide con le pari livello il sogno Champions League ha speranza di esistere. Nerazzurri invece a pari punti in vetta col Napoli ma alle prese con la stanchezza dei tantissimi impegni in programma e feriti da due ko consecutivi, contro il Bologna in campionato e con il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. 🔗sololaroma.it

Le 5 verità di Barcellona-Inter 3-3: catalani e nerazzurri regalano spettacolo; Lamine Yamal fenomenale, Dumfries e Marcus Thuram imprescindibili - CHAMPIONS LEAGUE - Analizziamo Barcellona-Inter 3-3 con le 5 verità che ci ha lasciato l'andata di questa semifinale. Bisogna ringraziare i catalani e i nerazzu ... 🔗eurosport.it

Barcellona-Inter 3-3: Dumfries e Thuram tra i lampi di Yamal. La finalista si deciderà a San Siro - Partita spettacolare: nerazzurri avanti di due reti dopo 21 minuti, poi la reazione blaugrana con il suo fuoriclasse e Ferran Torres. Nella ripresa decisivo ... 🔗repubblica.it

Martorelli: “Inter, se Thuram e Dumfries non sono al meglio sarà durissima. Lo scudetto…” - Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giocondo Martorelli, noto agente, ha fatto alcune considerazioni in vista di Barcellona-Inter ... 🔗fcinter1908.it