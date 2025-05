Inter Inzaghi | Impresa sfiorata contro i più forti del mondo

Inter. La squadra di Simone Inzaghi è uscita indenne dal Montjuic al termine di una partita straordinaria. “C’è grandissima soddisfazione perché abbiamo fatto una grande gara. Ovviamente c’è un po’ di rammarico per il doppio vantaggio eL'articolo Inter, Inzaghi: “Impresa sfiorata contro i più forti del mondo” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Ilprimatonazionale.it - Inter, Inzaghi: “Impresa sfiorata contro i più forti del mondo” E’ terminata 3-3 la gara d’andata della semifinale di Champions tra Barcellona e. La squadra di Simoneè uscita indenne dal Montjuic al termine di una partita straordinaria. “C’è grandissima soddisfazione perché abbiamo fatto una grande gara. Ovviamente c’è un po’ di rammarico per il doppio vantaggio eL'articolo: “i piùdel” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Ilprimatonazionale.it

Fiorentina in casa Inter (stasera, ore 20,45) per ripetere l’impresa. Le scelte di Palladino. Inzaghi furioso. Formazioni - Dopo quattro giorni, Simone Inzaghi è ancora furioso per la sconfitta, pesantissima, di Firenze. E sta cambiando, non solo formazione ma anche mentalità, per la partita di ritorno, stasera (ore 20,45) contro la Fiorentina. Anche i calciatori nerazzurri, a cominciare da Lautaro e Thuram, sono rimasti scottati dalla batosta del Franchi. E cercheranno di tendere la trappola ai viola L'articolo Fiorentina in casa Inter (stasera, ore 20,45) per ripetere l’impresa. 🔗.com

Inter, Inzaghi: "Siamo stati bravi e ci siamo aiutati. Abbiamo fatto un'impresa" - Milano, 16 aprile 2025 – Missione compiuta per l’Inter che elimina il Bayern Monaco e torna in semifinale di Champions dove affronterà il Barcellona, come nel 2010, anno del “Triplete”. Alla squadra di Simone Inzaghi, per centrare il traguardo, dopo il 2-1 conquistato la scorsa settimana all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, è bastato il 2-2 per agguantare un posto tra le prime quattro. Un pari conquistato con le unghie e con i denti, visto che il Bayern, messo con le spalle al muro, è partito fortissimo, mettendo nel primo tempo grande pressione a un’Inter che non ha però rinunciato a ... 🔗sport.quotidiano.net

Inter, addio Triplete: dopo l’impresa sul Bayern si è spenta la luce! Inzaghi ora chiamato ad un capolavoro - di RedazioneInter, addio Triplete: dopo l’impresa sul Bayern si è spenta la luce! Inzaghi ora chiamato ad un capolavoro dal punto di vista tecnico e psicologico La Gazzetta dello Sport pone l’attenzione sul momento negativo che sta attraversando l’Inter di Simone Inzaghi da una settimana a questa parte. Settimana nella quale sono arrivate 3 sconfitte dolorose contro Bologna, Milan e Roma. Col KO in Coppa Italia contro i rossoneri, i nerazzurri hanno abbandonato il sogno Triplete e con il passo falso di ieri con i giallorossi hanno anche perso la testa della classifica, compromettendo lo ... 🔗internews24.com

Inter, che cinema, impresa sfiorata a Barcellona: finisce 3-3 | Cronaca, tabellino e statistiche - Barcellona-Inter finisce 3-3 tra emozioni e rimpianti: nerazzurri due volte in vantaggio con Thuram e Dumfries, ma il Barça di Yamal pareggia ... 🔗milano.cityrumors.it