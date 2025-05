Inter Inzaghi e Calhanoglu patteggiano | un turno di squalifica per rapporti con curva

Inzaghi e Hakan Calhanoglu, allenatore e centrocampista dell'Inter, patteggiano con la procura Figc una giornata di squalifica nell'inchiesta sportiva sui rapporti tra il club e la curva. Calhanoglu è stato multato di 30mila euro, Inzaghi dovrà pagare 15mila euro. I provvedimenti sono stati resi noti dalla Figc dopo la semifinale di Champions . 🔗 (Adnkronos) – Simonee Hakan, allenatore e centrocampista dell'con la procura Figc una giornata dinell'inchiesta sportiva suitra il club e laè stato multato di 30mila euro,dovrà pagare 15mila euro. I provvedimenti sono stati resi noti dalla Figc dopo la semifinale di Champions . 🔗 Periodicodaily.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter e Ultras, solita pagliacciata: Inzaghi e Calhanoglu patteggiano una giornata di squalifica - L’inchiesta “Doppia Curva” che ha portato all’arresto dei leader delle curve di Inter e Milan per reati legati a estorsioni, violenze e infiltrazioni mafiose sta venendo al dunque anche da un punto di vista sportivo. Come al solito, la montagna ha partorito il topolino. Nei mesi scorsi erano emersi contatti tra ultras e membri dei club, sebbene le società non siano indagate e anzi vengono ancora oggi considerate come parte lesa. 🔗ilnapolista.it

Inchiesta ultras, Inter e Milan patteggiano con la procura della Figc: una giornata di squalifica per Inzaghi e Calhanoglu - Inter e Milan hanno deciso di patteggiare con la procura della Figc nell’ambito del ramo sportivo dell’inchiesta «Doppia curva», avviata dai pm di Milano. Lo riporta il Corriere della Sera, secondo cui tra i nerazzurri ci sarebbero due squalifiche in arrivo: una per il centrocampista Hakan Calhanoglu e l’altra per l’allenatore Simone Inzaghi. Entrambi salteranno la prossima partita dell’Inter, in programma sabato 3 maggio a San Siro contro l’Hellas Verona. 🔗open.online

Inchiesta curve, Inter e Milan patteggiano con la procura sportiva. Per Inzaghi e Calhanoglu una giornata di squalifica - Milano, 1 maggio 2025 – Mentre il filone penale dell’inchiesta sulle curve va avanti, quello sportivo giunge a un primo importante passaggio. Sotto la lente c’erano i rapporti tra ultrà e giocatori di Inter e Milan. Ebbene, i due club e i loro tesserati coinvolti nell'inchiesta hanno scelto di patteggiare con la Procura Figc, come scrivono diverse testate tra cui SportMediaset e La Gazzetta dello Sport. 🔗ilgiorno.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inchiesta Ultras, Inter e Milan patteggiano: un turno di squalifica per Calhanoglu e Inzaghi, multa per…; Inter e Milan patteggiano: un turno a Calhanoglu e Inzaghi; Inchiesta curve, Inter e Milan patteggiano con la procura sportiva. Per Inzaghi e Calhanoglu una giornata di squalifica; Inchiesta curve, Inter e Milan patteggiano: Inzaghi 1 turno stop. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Inchiesta curve, Inter e Milan patteggiano: Inzaghi 1 turno stop - Una giornata di squalifica per Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu, ammende rispettivamente di 15 e 30 mila euro e 70mila per l'Inter. Multa di 30mila euro per il Milan. 🔗msn.com

Inchiesta Ultras, Inter e Milan patteggiano: Inzaghi e Calhanoglu squalificati un turno - Leggi su Sky TG24 l'articolo Inchiesta Ultras, Inter e Milan patteggiano: Inzaghi e Calhanoglu squalificati un turno ... 🔗tg24.sky.it

Inchiesta Ultras, Inter e Milan patteggiano: un turno di squalifica per Calhanoglu e Inzaghi, multa per Zanetti - Un turno di squalifica per Hakan Calhanoglu e Simone Inzaghi. Una multa per le società Inter e Milan. Così come per il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti. Finisce praticamente in un nulla di fat ... 🔗ilfattoquotidiano.it