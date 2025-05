Inter Inzaghi e Calhanoglu patteggiano | un turno di squalifica per rapporti con curva

Inzaghi e Hakan Calhanoglu, allenatore e centrocampista dell'Inter, patteggiano con la procura Figc una giornata di squalifica nell'inchiesta sportiva sui rapporti tra il club e la curva. Calhanoglu è stato multato di 30mila euro, Inzaghi dovrà pagare 15mila euro. I provvedimenti sono stati resi noti dalla Figc dopo la semifinale di Champions.

