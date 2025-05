Inter Hellas Verona streaming live e diretta tv | dove vedere il match di campionato

Inter Hellas Verona streaming live e diretta tv: dove vedere il match di campionato, in programma sabato alle 20:45Sabato 3 maggio andrà in scena la sfida di campionato tra Inter e Hellas Verona, valida per la 35a giornata di Serie A. Dopo la sconfitta contro la Roma ed il pareggio di Montjuic in Champions League, l’Inter vuole tornare al successo in campionato, cercando di continuare la marcia verso il 21esimo scudetto. Il fischio di inizio alle ore 20:45 a San Siro.Inter Hellas Verona, dove VEDERLA- Inter-Hellas Verona, sfida valida per la 35ª giornata di Serie A, si disputerà sabato 3 maggio alle 20:45 al Meazza e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l’app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati. 🔗 Internews24.com - Inter Hellas Verona streaming live e diretta tv: dove vedere il match di campionato tv:ildi, in programma sabato alle 20:45Sabato 3 maggio andrà in scena la sfida ditra, valida per la 35a giornata di Serie A. Dopo la sconfitta contro la Roma ed il pareggio di Montjuic in Champions League, l’vuole tornare al successo in, cercando di continuare la marcia verso il 21esimo scudetto. Il fischio di inizio alle ore 20:45 a San Siro.VEDERLA-, sfida valida per la 35ª giornata di Serie A, si disputerà sabato 3 maggio alle 20:45 al Meazza e verrà trasmessa inesclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire iltramite l’app di DAZN su smart TV e inattraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati. 🔗 Internews24.com

Inter-Hellas Verona, la situazione degli avversari dei nerazzurri - Dopo la sconfitta di oggi contro il Cagliari, l’Hellas Verona si complica la vita. La salvezza ora appare tutt’altro che scontata, soprattutto in vista della gara di sabato prossimo contro l’Inter a San Siro, in cui i gialloblù sono tutt’altro che favoriti. Ecco la situazione assenze dei veneti, tra infortuni L'articolo Inter-Hellas Verona, la situazione degli avversari dei nerazzurri proviene da Il Primato Nazionale. 🔗ilprimatonazionale.it

Giudice Sportivo, doppia mazzata per Zanetti: due giocatori dell’Hellas Verona saltano l’Inter per squalifica! - di RedazioneGiudice Sportivo, doppia mazzata per Zanetti: due giocatori dell’Hellas Verona saltano l’Inter per squalifica! Ecco di chi si tratta Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo prese al termine della 34^ giornata del campionato di Serie A. Confermato il turno di squalifica per ben due giocatori dell’Hellas Verona, che salteranno dunque la prossima partita contro l’Inter a San Siro. 🔗internews24.com

Inter vs Hellas Verona: le probabili formazioni - Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I nerazzurri vogliono rilasciarmi nella corsa scudetto dopo aver perso il comando, mentre gli scaligeri puntano a mantenere la distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Inter vs Hellas Verona si giocherà sabato 3 maggio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza. INTER VS HELLAS VERONA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Le due sconfitte consecutive contro Bologna e Roma sono costate ai nerazzurri il primato in classifica ai nerazzurri che ora hanno tre lunghezze di ritardo dal Napoli capolista. 🔗sport.periodicodaily.com

Inter-Verona in campo sabato a San Siro: ecco dove vederla in TV e in streming - I nerazzurri di Inzaghi, reduci dal pareggio contro il Barcellona, sono pronti per tornare in campo in campionato ... 🔗fcinter1908.it

Inter-Verona (Serie A): orario, dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico - Dopo essere riuscita a fermare il Barcellona in trasferta nella semifinale d'andata di Champions League, l'Inter torna a concentrarsi sul campionato. La 35ª giornata di Serie A vedrà i nerazzurri ospi ... 🔗msn.com

