Inter | esami per Lautaro piccolo spiraglio per Pavard Contro il Verona riposano i big

Inter è tornata in nottata dalla Catalogna e si è goduta una giornata di riposo in seguito al 3-3 maturato allo Stadio Olimpico Lluìs Companys. 🔗 L`è tornata in nottata dalla Catalogna e si è goduta una giornata di riposo in seguito al 3-3 maturato allo Stadio Olimpico Lluìs Companys. 🔗 Calciomercato.com

Cosa riportano altre fonti

Ultimissime Inter LIVE: Lautaro assente in rifinitura, l’esito degli esami per Zielinski, parla Inzaghi in conferenza - di RedazioneUltimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 10 MARZO Ultimissime Inter Live di DOMENICA 9 MARZO Ultimissime Inter Live di SABATO 8 MARZO Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 7 MARZO Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 6 MARZO Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ ... 🔗internews24.com

Infortunati Inter, oggi esami per Lautaro e Dumfries: quali partite salteranno? Ad Appiano c’è questa sensazione - di RedazioneInfortunati Inter, oggi esami per Lautaro e Dumfries: quali partite salteranno? Ad Appiano c’è questa sensazione legata al loro recupero Il tema degli infortunati in casa Inter continua a tenere in apprensione Simone Inzaghi. Sono attese novità importanti nella giornata di oggi, con Lautaro Martinez e Denzel Dumfries che si sottoporranno a nuovi esami per capire l’entità dei rispettivi problemi fisici. 🔗internews24.com

Inter, Lautaro è già ad Appiano. La FOTO al lavoro con Thuram, attesa per gli esami - Sono ore di grande attesa in casa Inter. Le condizioni del capitano Lautaro Martinez cambieranno inevitabilmente le scelte di Simone Inzaghi... 🔗calciomercato.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ansia Inter per l’infortunio di Lautaro: oggi gli esami strumentali; Inter, la decisione sugli esami di Lautaro: col Verona squadra rivoluzionata; Inter: esami per Lautaro, piccolo spiraglio per Pavard. Contro il Verona riposano i big; MEDIASET - Inter, esami per Lautaro, le sensazioni non sono positive. 🔗Ne parlano su altre fonti

Inter: esami per Lautaro, piccolo spiraglio per Pavard. Contro il Verona riposano i big - L`Inter è tornata in nottata dalla Catalogna e si è goduta una giornata di riposo in seguito al 3-3 maturato allo Stadio Olimpico Lluìs Companys di Montjuïc. La. 🔗msn.com

Inter, la decisione sugli esami di Lautaro: col Verona squadra rivoluzionata - Solo domani Lautaro Martinez si sottoporrà ad accertamenti dopo l'infortunio riportato a Barcellona ma è sicuro il forfait per il ritorno, Inzaghi pensa a far riposare molti titolari sabato col Verona ... 🔗sport.virgilio.it

Ansia Inter per l’infortunio di Lautaro: oggi gli esami strumentali - Lautaro Martinez, capitano dell'Inter e leader della squadra nerazzurra, sosterrà oggi gli esami strumentali per l'infortunio alla coscia ... 🔗europacalcio.it