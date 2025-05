Inter e Ultras solita pagliacciata | Inzaghi e Calhanoglu patteggiano una giornata di squalifica

L'inchiesta "Doppia Curva" che ha portato all'arresto dei leader delle curve di Inter e Milan per reati legati a estorsioni, violenze e infiltrazioni mafiose sta venendo al dunque anche da un punto di vista sportivo. Come al solito, la montagna ha partorito il topolino. Nei mesi scorsi erano emersi contatti tra Ultras e membri dei club, sebbene le società non siano indagate e anzi vengono ancora oggi considerate come parte lesa. Il procedimento giudiziario è in corso. Il procuratore Chinè aveva nelle recenti settimane sentito Inzaghi e Calhanoglu e ora i due tesserati dell'Inter hanno deciso di patteggiare – come riportato da Il Corriere dello Sport – per evitare pene sportive più lunghe. Ricordiamo che Inzaghi era stato Intercettato telefonicamente con Ferdico, leader della Curva Nord e ora detenuto.

Processo ultras Milan e Inter, al via l'abbreviato. Imputati Ferdico, Beretta e Luca Lucci - Al via oggi, 4 marzo, nell'aula bunker accanto al carcere di San Vittore a Milano il processo abbreviato legato all'inchiesta sulle curve ultras di Milan e Inter. Fra gli imputati - 16 in tutto - ci sono anche gli ormai ex leader delle tifoserie organizzate: Marco Ferdico e Andrea Beretta per la curva Nord interista e Luca Lucci per la Sud milanista. In questo filone, oltre al club rossonero e alla Lega Serie A, anche l'Inter chiederà di entrare come parte civile per ottenere risarcimenti sugli eventuali danni subiti.

Guerra Ultras Inter, decisivo il pentito Beretta: lui avrebbe ordinato la morte di Boiocchi, due i killer - Sembra a una svolta l'inchiesta sulla guerra interna alla Curva Nord interista. Guerra ovviamente per interessi, per la gestione dei guadagni degli ultrà. Scrive il Corriere della Sera che è questo il movente dell'omicidio dell'ex capo ultras Vittorio Boiocchi, ucciso la sera del 29 ottobre 2022 in via Fratelli Zanzottera nel quartiere di Figino a Milano.

Guerra Ultras Inter, decisivo il pentito Beretta: lui avrebbe ordinato la morte del rivale Boiocchi, due i killer - Guerra Ultras Inter, decisivo il pentito Beretta: lui avrebbe ordinato la morte di Boiocchi, due i killer Sembra a una svolta l’inchiesta sulla guerra interna alla Curva Nord interista. Guerra ovviamente per interessi, per la gestione dei guadagni degli ultrà. Scrive il Corriere della Sera che è questo il movente dell’omicidio dell’ex capo ultras Vittorio Boiocchi, ucciso la sera del 29 ottobre 2022 in via Fratelli Zanzottera nel quartiere di Figino a Milano. 🔗ilnapolista.it

