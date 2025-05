Inter Bastoni non molla il campionato | l’avviso al Napoli

Inter, dopo il pari per 3-3 col Barcellona, bisogna registrare delle dichiarazioni di Alessandro Bastoni. Dopo il ko subito contro la Roma in campionato, di fatto, l’Inter ha fortnito una grande prestazione questa sera in Champions League contro il Barcellona. I nerazzurri, infatti, hanno pareggiato in trasferta con il risultato finale di 3-3. Anzi, considerando il fatto che è andata anche sullo 0-2, l’Inter torna dalla trasferta catalana anche con qualche rimpianto. La gara di ritorno si giocherà martedì prossimo, ma prima c’è il campionato di campionato contro il Verona. Proprio su questa gara bisogna registrare delle dichiarazioni di Alessandro Bastoni.Barcellona-Inter, Bastoni parla anche del campionato: le paroleIl centrale Interista, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Amazon Prime’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:“È stata una partita bellissima questa contro il Barcellona, fa bene confrontarsi con queste squadre. 🔗 Spazionapoli.it - Inter, Bastoni non molla il campionato: l’avviso al Napoli In casa, dopo il pari per 3-3 col Barcellona, bisogna registrare delle dichiarazioni di Alessandro. Dopo il ko subito contro la Roma in, di fatto, l’ha fortnito una grande prestazione questa sera in Champions League contro il Barcellona. I nerazzurri, infatti, hanno pareggiato in trasferta con il risultato finale di 3-3. Anzi, considerando il fatto che è andata anche sullo 0-2, l’torna dalla trasferta catalana anche con qualche rimpianto. La gara di ritorno si giocherà martedì prossimo, ma prima c’è ildicontro il Verona. Proprio su questa gara bisogna registrare delle dichiarazioni di Alessandro.Barcellona-parla anche del: le paroleIl centraleista, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Amazon Prime’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:“È stata una partita bellissima questa contro il Barcellona, fa bene confrontarsi con queste squadre. 🔗 Spazionapoli.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Moviola Atalanta Inter, il commento di Cesari: «La seconda ammonizione di Bastoni non esiste, e sul rosso ad Ederson…» - di RedazioneMoviola Atalanta Inter, il commento di Cesari: «La seconda ammonizione di Bastoni non esiste, e sul rosso ad Ederson…» Le parole dell’ex arbitro Intervenuto negli studi di Pressing, l’ex arbitro. Graziano Cesari, ha parlato cosi della moviola in Atalanta Inter: LE PAROLE- «Il rosso di Ederson è abbastanza significativo nella partita. Thuram va a contrasto con Ederson, che butta palla in calcio d’angolo. 🔗internews24.com

Inter, pronto Bastoni: ma Inzaghi ha il piano B – TS - L’Inter fa visita al Bayern Monaco. Simone Inzaghi ha già scelto chi giocherà in difesa, con il piano B pronto a sostituire le prime scelte scrive Tuttosport. RITORNO – Simone Inzaghi è pronto a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione prima della partenza per la Germania. In difesa arriva la prima conferma, con Francesco Acerbi – scrive Tuttosport – che partirà dal primo minuto e proverà a ingabbiare Harry Kane. 🔗inter-news.it

Bastoni, la gioia post Bayern Inter: «Niente è facile, il sacrificio ripaga» – FOTO - di RedazioneBastoni, la gioia post Bayern Inter: «Niente è facile, il sacrificio ripaga» La foto pubblicata sui social dal difensore nerazzurro Grandissima vittoria per l‘Inter di Inzaghi, che ieri, nella gara d’andata valida per i quarti di finale di Champions League, espugna l’Allianz Arena e batte 1-2 il Bayern Monaco. Decisive le reti di Lautaro nel primo tempo e di Frattesi nei minuti finali, che regalano tante speranze in vista della gara di ritorno in programma tra una settimana a San Siro. 🔗internews24.com

Ne parlano su altre fonti

Inter, Bastoni: “Non molliamo! Siamo ancora in corsa. Il Barcellona è fortissimo”; Bastoni: 'Lamine Yamal è incredibile, l'Inter non molla mai'; Inter-Bayern 2-2, pagelle: Lautaro ancora decisivo, Pavard eccellente; Pagelle CdS - Lautaro con l'ottava gemma, Bastoni non molla mai, Darmian con sostanza. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Bastoni a Prime : "Partita divertentissima, noi non molliamo mai. Yamal? Giocatore incredibile" - Alessandro Bastoni arriva ai microfoni di Prime Video per commentare questo incredibile pareggio tra Barcellona e Inter. Com’è stata questa partita? Noi ci siamo divertiti ma ... 🔗msn.com

Bastoni a Prime Video: «Partita divertentissima, abbiamo dimostrato di non mollare mai! Yamal? Giocatore incredibile…» - Bastoni a Prime Video: «Partita divertentissima, abbiamo dimostrato di non mollare mai! Yamal? Giocatore incredibile…» Le parole del difensore dell’Inter Cosi Alessandro Bastoni a Prime Video nel post ... 🔗informazione.it

Barcellona-Inter, Bastoni: "Dimostrato che squadra c'è. Yamal è pazzesco" - Lucida l'analisi del difensore dopo il 3-3 di Barcellona: "Felici della prestazione -ha detto Alessandro Bastoni nel post- Potevamo evitare qualche disattenzione ma c’è da dare merito al Barça che a l ... 🔗sport.sky.it