Inter-Barcellona Inzaghi nei guai e Flick esulta | il titolarissimo dei blaugrana ci sarà al ritorno

Inter-Barcellona, Inzaghi nei guai mentre Flick invece esulta: il titolarissimo dei blaugrana ci sarà al ritorno.Ieri sera allo stadio olimpico Lluis Companys è andato in scena il primo atto della semifinale di Champions League tra Barcellona e Inter. Un match spettacolare, tra i più belli – finora – della fase a eliminazione diretta dell'attuale edizione della Coppa dei Campioni concluso 3-3. I nerazzurri, nonostante il doppio vantaggio targato Thuram e Dumfries, non sono riusciti a chiudere la prima frazione davanti: Lamine Yamal prima e Ferran Torres poi hanno pareggiato i conti.Nella ripresa, la Beneamata è tornata davanti con la doppietta dell'esterno olandese sugli sviluppi di un calcio d'angolo, così com'è poi arrivato poco dopo il pareggio blaugrana con la botta da fuori di Raphinha finita prima sulla traversa e poi dietro la schiena di Sommer.

