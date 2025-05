Inter Barcellona brutte notizie per Flick! Un titolare salta il ritorno di Champions League Il comunicato ufficiale

Inter Barcellona, brutte notizie per Flick! Un titolare salta il ritorno di Champions League. Il comunicato ufficiale del club blaugranaCon ogni probabilità, Jules Koundé non sarà a disposizione per la semifinale di ritorno di Champions League contro l’Inter, in programma martedì 6 maggio a San Siro. Il difensore francese classe 1998 è stato costretto a lasciare il campo al 42? della sfida di ieri sera tra Barcellona e Inter a causa di un problema muscolare, venendo sostituito da Eric Garcia. Gli esami effettuati successivamente hanno evidenziato una lesione che riduce al minimo le possibilità di vederlo in campo nel match decisivo contro i nerazzurri. Ecco il comunicato del club blaugrana??????? ?????? ?Tests carried out on first team player Jules Kounde this morning have shown he has a distal hamstring injury in his left leg. 🔗 Internews24.com - Inter Barcellona, brutte notizie per Flick! Un titolare salta il ritorno di Champions League. Il comunicato ufficiale per! Unildi. Ildel club blaugranaCon ogni probabilità, Jules Koundé non sarà a disposizione per la semifinale didicontro l’, in programma martedì 6 maggio a San Siro. Il difensore francese classe 1998 è stato costretto a lasciare il campo al 42? della sfida di ieri sera traa causa di un problema muscolare, venendo sostituito da Eric Garcia. Gli esami effettuati successivamente hanno evidenziato una lesione che riduce al minimo le possibilità di vederlo in campo nel match decisivo contro i nerazzurri. Ecco ildel club blaugrana??????? ?????? ?Tests carried out on first team player Jules Kounde this morning have shown he has a distal hamstring injury in his left leg. 🔗 Internews24.com

