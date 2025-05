Inter a Barcellona | tifosi in pellegrinaggio per la semifinale

Barcellona (Spagna) Le prime maglie nerazzurre si scorgono al mattino davanti all'hotel che ospita la squadra. Da Dimarco a Calhanoglu, è una sfilata di casacche fra quella tradizionale e le tante studiate per stuzzicare l'appetito del tifoso, gialle o bianche, sempre con lo stemma societario ben impresso. La speranza è veder passare qualcuno tra dirigenti (Marotta arriva di buon ora) e calciatori. Questi ultimi restano lontani dall'ingresso, si scorge solo per un attimo Dimarco dalle finestre dell'albergo, prima del riscaldamento mattutino della squadra da cui Inzaghi ricava le ultime indicazioni. Passano invece i manager di Oaktree e il vice-presidente Zanetti (che mai si nega per foto e autografi) diretti a metà giornata al pranzo Uefa con i rappresentanti del Barcellona. Si mangia in un ristorante dal nome italiano, Via Veneto, in una zona meno centrale rispetto a quella dell'albergo nerazzurro e senza tifosi attorno.

Barcellona-Inter, sale l’attesa: i tifosi nerazzurri in corteo dalle ramblas allo stadio - Qualche maglietta nerazzurra si vede già dal mattino davanti all'hotel che ospita l'Inter. Il 20 di Calhanoglu, il 32 di Dimarco, e pure qualche tifoso con la tuta vintage con il biscione dello stemma di fine anni Ottanta. Passa il presidente, Beppe Marotta, insieme ai manager di Oaktree e a qualche fidanzata-moglie che con prole al seguito fa visita ai calciatori. Alle 14 il pranzo Uefa tra i rappresentanti delle due società, come da programma per ogni partita di Champions League. 🔗sport.quotidiano.net

Barcellona-Inter: primi tifosi nerazzurri in una città alla ricerca di normalità - Milano, 29 aprile 2025 – I primi tifosi dell'Inter sono arrivati già ieri e qualcuno ha preso un volo di buon mattino già oggi alle 8 da Malpensa. Gli ultimi arriveranno domani, il giorno stesso della gara contro il Barcellona. Il settore ospiti dello stadio Lluís Companys è già esaurito da diversi giorni, 2.869 biglietti venduti. I biglietti Molti meno dei 5.000 che nel 2010 arrivarono in città per seguire la semifinale di Champions, allora per il ritorno, ma si giocava nel ben più capiente Camp Nou, quasi 100. 🔗sport.quotidiano.net

Inter, tensione a San Siro: i tifosi sostengono la squadra verso la sfida col Barcellona - Novantacinque minuti ad altissima tensione, fra errori, ansia, speranze. L’assalto finale va ad oltranza perché i campioni d’Italia non ci stanno e allora anche nel caos del recupero dove ruoli non esistono, fiato non ce n’è più e contano orgoglio e cuore, l’Inter spinge. Con foga e disordine. Trascinata dai soliti 70mila impagabili e inguaribili ottimisti (settore ospiti vuoto per disposizione ministeriale). 🔗sport.quotidiano.net

Inter a Barcellona: tifosi in pellegrinaggio per la semifinale - I tifosi dell'Inter si radunano a Barcellona per la semifinale. Marotta elogia Inzaghi e parla di evoluzione della rosa. 🔗sport.quotidiano.net

Barcellona-Inter, tifosi ospiti in città: corteo da metà pomeriggio - Alle 14 il pranzo Uefa tra i rappresentanti delle due società, come da programma per ogni partita di Champions League. 🔗msn.com

Barcellona-Inter, il pullman nerazzurro accolto così dai tifosi allo stadio. VIDEO - Leggi su Sky Sport l'articolo Barcellona-Inter, il pullman nerazzurro accolto così dai tifosi allo stadio. VIDEO ... 🔗sport.sky.it