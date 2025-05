Ilrestodelcarlino.it - Intanto la tensione tra gli ultras e Leka resta alta

Non è ancora risolta la diatriba scoppiata domenica scorsa fra glidella Vuelle e coach Spiro, seguita alla vittoria di Verona. Almeno, non lo è per la curva biancorossa, che ieri ha pubblicato sui canali social un secondo comunicato. Il faccia a faccia fra le due parti avvenuto dopo l’allenamento di martedì, che doveva portare ad un chiarimento, non sembra però aver portato serenità tra i tifosi più caldi che scrivono: "Siamo andati in maniera civile a esprimere il nostro parere e dissenso su quanto è accaduto, ma non vogliamo riconciliarci proprio con nessuno". Poi un appunto rivolto alla società: "Il tifo non è solo applausi e battute: è presenza, sacrificio e anche rabbia, quando serve".Un clima non proprio ideale per andare incontro a una partita decisiva come quella con Torino che spedirà la vincente contro la Fortitudo per il secondo spareggio play-in, che dovrebbe giocarsi il 6 maggio al Paladozza: da lì, la squadra promossa farà il salto nei playoff promozione nella parte di tabellone dove c’è Cantù. 🔗 Ilrestodelcarlino.it