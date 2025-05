Ilfattoquotidiano.it - “Insieme contro la ‘ndrangheta violenta e patriarcale per ricordare mia sorella Maria Chindamo”

Un luogo simbolico. Oggi di speranza, ieri di morte. Un luogo, quel cancello, doveè stata aggredita. Dove è stata sequestrata. E dove i carabinieri e il fratello Vincenzo hanno trovato la sua auto, con il motore ancora accesso, in mezzo a tante macchie di sangue perso dalla donna nel disperato tentativo di fuggire ai suoi aguzzini. Uomini dellache, per la Dda di Catanzaro, l’hanno data in pasto ai maiali che in 20 minuti hanno lasciato intatte solo le ossa, poi macinate con un trattore cingolato.È lì, a Limbadi, davanti a quel cancello che il 6 maggio i familiari e il comitato “lliamo noi le terre di” hanno organizzato un momento di riflessione durante il quale sarà inaugurato uno spazio giardino, progettato dagli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Vibo Valentia, e sarà presentata una scultura commemorativa, realizzata dall’artista Luigi Camarilla. 🔗 Ilfattoquotidiano.it