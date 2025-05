Insieme beccati così Belen Rodriguez e l’ex fidanzato dopo il clamoroso addio | il dettaglio bomba

Belen Rodriguez al centro della scena mediatica, con un ritorno inaspettato sulle copertine dei settimanali e nei titoli dei siti di gossip. Stavolta però non c’entra nulla la turbolenta dinamica con la sorella Cecilia, bensì una presenza maschile ben nota nel suo passato. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la showgirl argentina è stata avvistata a Milano in compagnia del suo ex fidanzato Angelo Edoardo Galvano, con il quale sembrerebbe aver condiviso più di un semplice momento nostalgico.Le immagini pubblicate dalla rivista raccontano una giornata trascorsa tra passeggiate, pranzi e gesti affettuosi. I due sono stati immortalati mentre camminavano fianco a fianco nel centro di Milano, concedendosi qualche ora di shopping, un caffè con amici e, secondo il racconto del settimanale, anche un pranzo in un ristorante della zona. 🔗 Il primo maggio ha riportatoal centro della scena mediatica, con un ritorno inaspettato sulle copertine dei settimanali e nei titoli dei siti di gossip. Stavolta però non c’entra nulla la turbolenta dinamica con la sorella Cecilia, bensì una presenza maschile ben nota nel suo passato. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la showgirl argentina è stata avvistata a Milano in compagnia del suo exAngelo Edoardo Galvano, con il quale sembrerebbe aver condiviso più di un semplice momento nostalgico.Le immagini pubblicate dalla rivista raccontano una giornata trascorsa tra passeggiate, pranzi e gesti affettuosi. I due sono stati immortalati mentre camminavano fianco a fianco nel centro di Milano, concedendosi qualche ora di shopping, un caffè con amici e, secondo il racconto del settimanale, anche un pranzo in un ristorante della zona. 🔗 Caffeinamagazine.it

Su questo argomento da altre fonti

Beccati dai paparazzi, Belen è tornata insieme al suo storico ex - Ritorno al passato all’improvviso per Belen Rodriguez, la modella e showgirl è di nuovo insieme a un suo ex: cosa sta succedendo Passano gli anni, ma ci sono delle cose che decisamente non passano mai di moda. Come il fascino e l’eleganza di Belen Rodriguez, da sempre una delle bellezze più apprezzate del web e ... Leggi tutto L'articolo Beccati dai paparazzi, Belen è tornata insieme al suo storico ex sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗temporeale.info

Flirt tra Fedez e Clara Soccini? I due cantanti beccati insieme a cena e in discoteca, ecco la verità sul loro rapporto - Prima una cena in Brera a Milano, poi tutta la notte all'Armani Privè E' nato un flirt tra Fedez e Clara Soccini? I due cantanti sono stati beccati insieme a cena nel cuore di Brera a Milano, poi hanno trascorso tutta la notte in discoteca all'Armani Privè. Che cosa c'è davvero fra loro? Flir 🔗ilgiornaleditalia.it

“Ma che fanno?! Pure loro…”. Amadeus e Giovanna Civitillo, choc per il pubblico: li hanno beccati così - Anche le coppie più affiatate possono avere momenti di tensione, e Amadeus e Giovanna Civitillo non fanno eccezione. Nei giorni scorsi, il celebre conduttore e sua moglie sono stati protagonisti di un acceso confronto in un parco di Milano, sotto gli occhi di passanti e jogger mattinieri. A rendere la notizia ancora più sorprendente è il fatto che la scena si sia svolta all’aperto, lontano dalle mura domestiche, come documentato dalla rivista Oggi, che ha pubblicato una serie di immagini che ritraggono la coppia in un momento di evidente tensione. 🔗caffeinamagazine.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Stefano De Martino, riesplode l’amore con l’ex Gilda? L’incontro sospetto (e la cena con Emma); Belen e Stefano De Martino di nuovo insieme: le foto bomba. Beccati così in aeroporto; Belen Rodriguez paparazzata di nuovo insieme a Fabrizio Corona: le parole della showgirl; Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme, la foto nel resort: come li hanno beccati. 🔗Se ne parla anche su altri siti