Inizia la maxi operazione per il recupero del Bayesian | a Porticello 70 esperti internazionali

esperti di recupero marittimo e mezzi di sollevamento pesanti per il recupero del superyacht Bayesian dai fondali al largo di Porticello, affondato nell'agosto dello scorso anno. La chiatta da lavoro Hebo lift 2 è arrivata oggi (1° maggio) al porto di Termini. 🔗 Palermotoday.it - Inizia la maxi operazione per il recupero del Bayesian: a Porticello 70 esperti internazionali Sono arrivati in Sicilia glidimarittimo e mezzi di sollevamento pesanti per ildel superyachtdai fondali al largo di, affondato nell'agosto dello scorso anno. La chiatta da lavoro Hebo lift 2 è arrivata oggi (1° maggio) al porto di Termini. 🔗 Palermotoday.it

Cosa riportano altre fonti

La “zona rossa”, la gru galleggiante, il drone anti-inquinamento: pronta la maxi operazione per il recupero del Bayesian - Nei primi giorni di maggio inizieranno le missioni di recupero del relitto del veliero Bayesian su un fondale di circa 50 metri. L’imbarcazione è naufragata lo scorso 19 agosto nell’insenatura del porto di Porticello, nel palermitano. Le operazioni in mare saranno eseguite dalle società incaricate dal recuperatore. «Le operazioni – ha spiegato la Capitaneria di Porto – avranno una durata stimata di circa 20/25 giorni. 🔗secoloditalia.it

Bayesian, tutto pronto per la maxi operazione di recupero: così il super yacht di Lynch verrà tirato fuori dai fondali - Da oggi scatta l'interdizione dell'area di mare davanti a Porticello e nei primi giorni di maggio inizieranno le operazioni di recupero del relitto del Bayesian, il super yacht naufragato lo scorso 19 agosto. Le operazioni avranno una durata stimata di circa 20/25 giorni. Prima di riportare a... 🔗palermotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

