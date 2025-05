Inghilterra e Scozia stop a donne trans nei campionati femminili di calcio dopo sentenza Corte Suprema britannica | Vale il sesso biologico

dopo la sentenza della Corte Suprema britannica, che ha messo nero su bianco come le "transgender non sono legalmente donne, Vale il sesso biologico e certificato alla nascita" stop a donne trans nei campionati femminili di calcio in Inghilterra e Scozia.

