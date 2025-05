Infortunio Vlahovic cauto ottimismo in vista di Bologna Juve Le condizioni del serbo e cosa filtra sul suo eventuale recupero

Infortunio Vlahovic, cauto ottimismo in vista di Bologna Juve. Le condizioni del serbo e cosa filtra sul suo eventuale recupero per questo big match

La Juve è attesa nel weekend dal big match in programma al Dall'Ara contro il Bologna, quello che da molti è stato definito come un vero e proprio spareggio per la Champions League.

Come anticipato da anche ieri Dusan Vlahovic ha lavorato a parte. Tuttavia, come precisato questa mattina dal Corriere dello Sport, filtra cauto ottimismo per il serbo che potrebbe rientrare tra i convocati quantomeno per la panchina. Se ne saprà di più nelle prossime 24-48 ore.

