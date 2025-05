Infortunio Vlahovic | buone notizie per Tudor verso Bologna Juve Le condizioni del serbo fan ‘sorridere’ il tecnico ecco cosa è accaduto al JTC

Infortunio Vlahovic: arrivano buone notizie per Tudor in vista di Bologna Juve. Le condizioni dell’attaccante, ecco cosa è successo al JTCLa Juve si è allenata questa mattina alla Continassa per continuare la preparazione verso la gara di domenica alle 20.45 al Dall’Ara contro il Bologna. Come appreso da , ci sono novità per quanto riguarda le condizioni dei giocatori infortunati.Una di queste riguarda Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo ha lavorato parzialmente in gruppo e dunque vede una piccola luce di speranza per una convocazione in vista del super spareggio Champions in programma tra tre giorni. .com 🔗 Juventusnews24.com - Infortunio Vlahovic: buone notizie per Tudor verso Bologna Juve. Le condizioni del serbo fan ‘sorridere’ il tecnico, ecco cosa è accaduto al JTC di Marco Baridon: arrivanoperin vista di. Ledell’attaccante,è successo al JTCLasi è allenata questa mattina alla Continassa per continuare la preparazionela gara di domenica alle 20.45 al Dall’Ara contro il. Come appreso da , ci sono novità per quanto riguarda ledei giocatori infortunati.Una di queste riguarda Dusan: l’attaccanteha lavorato parzialmente in gruppo e dunque vede una piccola luce di speranza per una convocazione in vista del super spareggio Champions in programma tra tre giorni. .com 🔗 Juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aggiornamenti pubblicati da altri media

