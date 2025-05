Infortunio Pavard recupero difficilissimo per Inter Barcellona ma il francese ci proverà comunque | la situazione

Infortunio Pavard, recupero difficilissimo per Inter Barcellona ma il francese ci proverà comunque: la situazione sulle sue condizioniL’Infortunio alla caviglia rimediato da Benjamin Pavard lo ha costretto ad alzare bandiera bianca per Barcellona Inter di ieri, semifinale d’andata di Champions League finita sul 3 a 3. Il problema del francese, come chiarito dallo stesso Inzaghi nel postpartita, non sembra essere una cosa da poco. Stando alla Gazzetta dello Sport, l’ex Bayern proverà a recuperare in extremis per la gara di ritorno di martedì a San Siro, ma le speranze sono piuttosto ridotte.Infortunio Pavard – «Benjamin Pavard era il grande assente ieri sera a Montjuic e punta a esserci nella semifinale di ritorno del 6 maggio. Anche se sarà oggettivamente dura: «Benji non ci sarà col Verona e per il Barça ci sono poche speranze – ha detto ieri Inzaghi -. 🔗 Internews24.com - Infortunio Pavard, recupero difficilissimo per Inter Barcellona ma il francese ci proverà comunque: la situazione perma ilci: lasulle sue condizioniL’alla caviglia rimediato da Benjaminlo ha costretto ad alzare bandiera bianca perdi ieri, semifinale d’andata di Champions League finita sul 3 a 3. Il problema del, come chiarito dallo stesso Inzaghi nel postpartita, non sembra essere una cosa da poco. Stando alla Gazzetta dello Sport, l’ex Bayerna recuperare in extremis per la gara di ritorno di martedì a San Siro, ma le speranze sono piuttosto ridotte.– «Benjaminera il grande assente ieri sera a Montjuic e punta a esserci nella semifinale di ritorno del 6 maggio. Anche se sarà oggettivamente dura: «Benji non ci sarà col Verona e per il Barça ci sono poche speranze – ha detto ieri Inzaghi -. 🔗 Internews24.com

Pavard esce per infortunio, brutta tegola per l’Inter in vista del Barcellona: condizioni e tempi di recupero - Pavard costretto ad uscire dopo pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Roma per un problema alla caviglia. Il difensore francese prova a resistere ma non ce la fa e lascia il campo dopo 13': al suo posto Bisseck.Continua a leggere 🔗fanpage.it

