Infortunio Lautaro Sky svela | ecco quando farà gli esami! Cosa filtra sul rientro

Infortunio Lautaro, arrivano novità preziose sul bomber dell’Inter ora che vengono svelate alcune indiscrezioni, ecco Cosa filtra sul rientro Infortunio Lautaro, un accostamento di parole che tiene in ansia i tifosi dell’Inter. Già ieri Simone Inzaghi interpellato sull’argomento ha spiegato in conferenza stampa: «Se ci sarà al ritorno? Sarà difficilissimo averlo. Martedì sarà una finale. La dedichiamo ai nostri tifosi perché quanto fatto domenica con la Roma è stato speciale. Hanno visto le difficoltà che abbiamo avuto e gli episodi che non sto a guardare». Bene, quest’oggi da Sky Sport sono arrivate ulteriori informazioni. Come riportato dall’emittente infatti, il bomber argentino sosterrà nella giornata di domani gli esami. Non ci sono grandi possibilità per il ritorno col Barcellona: questo filtra al momento sul capitano nerazzurro. 🔗 Internews24.com - Infortunio Lautaro, Sky svela: ecco quando farà gli esami! Cosa filtra sul rientro , arrivano novità preziose sul bomber dell’Inter ora che vengonote alcune indiscrezioni,sul, un accostamento di parole che tiene in ansia i tifosi dell’Inter. Già ieri Simone Inzaghi interpellato sull’argomento ha spiegato in conferenza stampa: «Se ci sarà al ritorno? Sarà difficilissimo averlo. Martedì sarà una finale. La dedichiamo ai nostri tifosi perché quanto fatto domenica con la Roma è stato speciale. Hanno visto le difficoltà che abbiamo avuto e gli episodi che non sto a guardare». Bene, quest’oggi da Sky Sport sono arrivate ulteriori informazioni. Come riportato dall’emittente infatti, il bomber argentino sosterrà nella giornata di domani gli. Non ci sono grandi possibilità per il ritorno col Barcellona: questoal momento sul capitano nerazzurro. 🔗 Internews24.com

Infortunio Lautaro, il giornalista svela la data del rientro: quali partite salta - di RedazioneInfortunio Lautaro, il giornalista svela la data del rientro dell’attaccante dell’Inter, vediamo quali partite salta il nerazzurro Infortunio Lautaro Martinez, arrivano importanti novità sul rientro dell’attaccante dell’Inter dopo le noie muscolari degli ultimi giorni. Secondo le ultime indiscrezioni il bomber meneghino avrebbe accusato un risentimento ai flessori e sarebbe in fase di guarigione. 🔗internews24.com

Lautaro Inter, Gazzetta svela la bomba sull’infortunio: recupero monstre, può tornare per quel match! - di RedazioneLautaro Inter, arrivano notizie bomba su l’infortunio dell’attaccante nerazzurro: recupero monstre, forse rientra già per quel match Lautaro Inter, ecco spuntare preziosi aggiornamenti sul bomber del club meneghino ed il suo infortunio. A svelarli ci ha pensato La Gazzetta dello Sport che questa mattina in edicola ha fatto il punto sulle condizioni del Toro rientrato dalla sua Nazionale (l’Argentina) ieri pomeriggio. 🔗internews24.com

Lautaro Inter, novità sulle condizioni del Toro dopo il Monza: Sky svela cosa filtra sul nerazzurro - di RedazioneLautaro Inter, arrivano novità specifiche sulle condizioni del bomber argentino dopo il Monza, Sky svela cosa filtra, ecco i dettagli sul nerazzurro Le condizioni di Lautaro Martinez stanno interessando i tifosi dell’Inter. Ieri il nerazzurro è uscito con qualche acciacco dal campo al termine della sfida contro il Monza. Lo stesso Simone Inzaghi – nella conferenza stampa ai margini del match poi vinto per 3-2 coi brianzoli – ha spiegato così sull’attaccante (e il compagno Zielinski): «Lautaro era affaticato ma non ci sono allarmismi, vediamo come si evolve. 🔗internews24.com

