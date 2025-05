Infortunio Lautaro sarà out per Inter Barcellona? I tifosi nerazzurri sono preoccupati L’indiscrezione

Infortunio Lautaro, notizie importanti in casa Inter dopo i problemi che ci sono stati contro il Barcellona. Ecco L'indiscrezione nerazzurra Uno dei temi che Interessa molto all'Inter è sicuramente quello legato all'Infortunio di Lautaro Martinez: capitano nerazzurro che contro il Barcellona è uscito infortunato, con il serio rischio di saltare il ritorno considerando anche la .

Infortunio Lautaro, Inter in allarme. Ci sarà il capitano per il derby di Coppa Italia? Il punto della situazione - di RedazioneInfortunio Lautaro, Inter in allarme. La domanda è se il capitano nerazzurro riuscirà a recuperare per il derby di Coppa Italia. Il punto della situazione Brutte notizie per l’Inter, Lautaro Martinez infatti si è infortunato al bicipite femorale sinistro mentre era con la Nazionale argentina per gli impegni di qualificazione ai mondiali. Il capitano nerazzurro è in attesa di rientrare in Italia dove effettuerà maggiori controlli per capire l’entità del danno ed eventuali tempi di recupero. 🔗internews24.com

Thuram fiducioso: «Il derby è stato una battaglia ma abbiamo buone chance di passare. Parma? Sarà speciale tornare a casa. Su Lautaro e il Triplete…» - di RedazioneL’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, ha fatto il punto sulla stagione dei nerazzurri a partire dal derby di Coppa Italia col Milan Intervistato da CBS Golazo, Marcus Thuram ha parlato della stagione dell’Inter e del derby di mercoledì pareggiato contro il Milan. SUL DERBY DI COPPA ITALIA – «Il derby di mercoledì è stata una battaglia dura: sapevamo che ci sarebbe stato il ritorno, è un buon risultato e li affronteremo davanti ai nostri tifosi. 🔗internews24.com

Sucic recupera dall’infortunio: sarà lui il post Frattesi? - Chiuso nel calciomercato di gennaio, il giovane centrocampista croato sarà dell’Inter al termine della stagione, con la possibilità che possa giocare anche per il Mondiale per il Club, Petar Sucic ha appena smaltito una brutta frattura al metatarso. Il 21enne ha già giocato con la Dinamo Zagabria ma ha anche vestito la casacca della sua Croazia. Sucic è quindi pienamente recuperato, pronto per disputare un’importante finale di stagione e prepararsi al meglio per la sua nuova avventura all’Inter. 🔗ilnerazzurro.it

