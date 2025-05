Infortunio Lautaro Martinez | domani gli esami! Cosa filtra dopo Barcellona-Inter – Sky

Lautaro Martinez e il suo Infortunio in Barcellona-Inter. domani esami per il capitano nerazzurro, ma filtra pessimismo.LE ULTIME – L'Infortunio di Lautaro Martinez, come anche confermato da Simone Inzaghi durante la conferenza stampa post Barcellona-Inter, non sarà di poco conto. Si parla di risentimento, ma nella giornata di domani, scrive anche Matteo Barzaghi di Sky Sport 24, farà degli esami strumentali per capire meglio l'entità dell'Infortunio. filtra comunque pessimismo nei suoi confronti e a meno di sorprese salterà il match di ritorno contro gli azulgrana, in programma martedì 6 maggio. Il capitano si è fatto male ieri nei minuti finali del primo tempo al Montjuic. Al suo posto, nella ripresa, era subentrato Mehdi Taremi.Infortunio Lautaro Martinez: le partite che dovrebbe saltare con l'InterTEMPISTICHE – Lautaro Martinez salterà dunque le partite contro Verona e Barcellona, da capire i suoi tempi di recupero.

