Infortunio Lautaro le sensazioni il piano per gli esami e l’annuncio di Inzaghi in conferenza | il punto

Infortunio Lautaro, le sensazioni, il piano per gli esami e l’annuncio di Inzaghi in conferenza: il punto sulle condizioni del numero 10 dell’InterL’Infortunio rimediato da Lautaro Martinez nei minuti finali del primo tempo di Barcellona Inter è certamente la notizia più negativa della bella serata vissuta ieri sera dal pubblico nerazzurro nella semifinale d’andata di Champions League. L’attaccante argentino è stato costretto al cambio all’intervallo per un problema muscolare, con Inzaghi che ha messo al suo posto Taremi. Nel postpartita arrivano indicazioni importanti sia sulle sue condizioni sia su quando si sottoporrà agli esami, da Sky Sport.Infortunio Lautaro – «Risentimento ai flessori della coscia sinistra, tra domani e venerdì esami strumentali per Lautaro».LE PAROLE DI Inzaghi IN conferenza – «Sarà difficilissimo recuperare Lautaro per il ritorno. 🔗 Internews24.com - Infortunio Lautaro, le sensazioni, il piano per gli esami e l’annuncio di Inzaghi in conferenza: il punto , le, ilper glidiin: ilsulle condizioni del numero 10 dell’InterL’rimediato daMartinez nei minuti finali del primo tempo di Barcellona Inter è certamente la notizia più negativa della bella serata vissuta ieri sera dal pubblico nerazzurro nella semifinale d’andata di Champions League. L’attaccante argentino è stato costretto al cambio all’intervallo per un problema muscolare, conche ha messo al suo posto Taremi. Nel postpartita arrivano indicazioni importanti sia sulle sue condizioni sia su quando si sottoporrà agli, da Sky Sport.– «Risentimento ai flessori della coscia sinistra, tra domani e venerdìstrumentali per».LE PAROLE DIIN– «Sarà difficilissimo recuperareper il ritorno. 🔗 Internews24.com

Su altri siti se ne discute

Infortunio Lautaro, niente derby per il capitano nerazzurro? Il piano dell’Inter è questo - di RedazioneInfortunio Lautaro, niente derby per il capitano nerazzurro? Il piano dell’Inter è questo. I dettagli della Gazzetta Simone Inzaghi è alle prese con le ultime valutazioni sulla formazione da mandare in campo domani nella semifinale di Coppa Italia dell’Inter contro il Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la squadra svolgerà l’allenamento pomeridiano alle 17, dopodiché resterà in ritiro ad Appiano Gentile. 🔗internews24.com

Infortunio Lautaro, il piano dell’Inter per il recupero completo: il Toro cerchia quella data sul calendario! L’annuncio di Inzaghi - di RedazioneInfortunio Lautaro, il piano dell’Inter per il recupero completo. Ecco quando può tornare il capitano , lo annuncia Inzaghi Simone Inzaghi alla vigilia di Milan–Inter, match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia, ha parlato in conferenza stampa anche di Lautaro Martinez e del suo recupero dall’infortunio. Di seguito le parole dell’allenatore nerazzurro. SE ABBIAMO UN PIANO PER IL RECUPERO DI LAUTARO DALL’INFORTUNIO? – «Il piano è quello che sta lavorando bene da 2-3 giorni. 🔗internews24.com

Ultimissime Inter LIVE: Inzaghi studia la formazione anti Milan, il piano del club per il recupero di Lautaro dall’infortunio - di RedazioneUltimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 1 APRILE Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 31 MARZO Ultimissime Inter Live di DOMENICA 30 MARZO Ultimissime Inter Live di SABATO 29 MARZO Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 28 MARZO Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 27 ... 🔗internews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

CdS – Inter, Lautaro torna ad aiutare Thuram. La sensazione è che oggi…; LIVE - Inzaghi: De Vrij e Lautaro non si sono allenati con noi. Ho buone sensazioni per entrambi, ma valuterò dopo; INFORTUNI – I tempi per Zanoli e Bani! Zurkowski, Vlasic, Lautaro, Gudmundsson, il caso Lookman…; Infortunio Lautaro, le sensazioni e il piano per gli esami. 🔗Ne parlano su altre fonti

Come sta Lautaro Martinez dopo l’infortunio col Barcellona: tempi di recupero e condizioni - L'infortunio dell'attaccante e i tempi di recupero preoccupano i nerazzurri anche in previsione del ritorno della semifinale di Champions ... 🔗fanpage.it

Lautaro, attesi esami: prime sensazioni non buone, rischia di star fuori… - In casa Inter è scattato l’allarme per Lautaro Martinez, atteso al rientro in Italia entro domani e lo staff medico ne valuterà le condizioni. Tuttosport professa pessimismo in… Leggi ... 🔗informazione.it

Infortunio Lautaro, tempi lunghi: Inzaghi annuncia un altro problema - “Abbiamo un piano per il recupero di Lautaro, che non ci sarà contro il Milan ... Le cose però non sono migliorate sul suo infortunio e, al fine di non correre rischi, si tenterà di averlo quantomeno ... 🔗calcionow.it