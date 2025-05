Infortunio Lautaro il Mattino lancia l’allarme | Rischia di aver concluso qui la stagione!

Infortunio Lautaro, il Mattino lancia l'allarme: «Rischia di aver concluso qui la stagione!». Le sensazioni dopo lo stop in Barcellona InterL'Infortunio rimediato ieri da Lautaro Martinez è la preoccupazione maggiore in casa Inter, dopo il pareggio nella semifinale d'andata di Champions League contro il Barcellona. Il capitano dei nerazzurri, dopo un cambio di direzione a centrocampo, ha sentito subito una fitta alla coscia sinistra. La prima diagnosi fatta trapelare dal club è quella di un risentimento ai flessori, ma tra oggi e domani l'argentino si sottoporrà agli esami del caso. Tuttavia, il quotidiano Il Mattino lancia l'allarme ipotizzando un problema muscolare serio, che potrebbe significare stagione finita per il Toro. I tifosi nerazzurri sperano di no, ma soltanto le prossime ore potranno chiarire meglio la situazione.

