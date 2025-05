Infortunio Koopmeiners | ultimissimi aggiornamenti sul recupero dell’olandese Anche in questo allenamento… I dettagli verso Bologna Juve

Infortunio Koopmeiners: arrivano importanti aggiornamenti sul recupero dell’olandese. Anche nell’allenamento di oggi. I dettagli verso Bologna JuveLa Juve è al lavoro in vista dello scontro diretto di Bologna che potrebbe dare una scossa decisiva alla corsa Champions. Vincendo i bianconeri allungherebbero a +4 sulla squadra di Vincenzo Italiano al quarto posto.Secondo quanto appreso da , Anche oggi Teun Koopmeiners ha svolto un lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo. Le condizioni del centrocampista olandese rimangono da monitorare in vista della sfida di domenica: prossime 48 ore decisive per capire se potrà tornare a disposizione. .com 🔗 Juventusnews24.com - Infortunio Koopmeiners: ultimissimi aggiornamenti sul recupero dell’olandese. Anche in questo allenamento… I dettagli verso Bologna Juve di Marco Baridon: arrivano importantisulnell’allenamento di oggi. ILaè al lavoro in vista dello scontro diretto diche potrebbe dare una scossa decisiva alla corsa Champions. Vincendo i bianconeri allungherebbero a +4 sulla squadra di Vincenzo Italiano al quarto posto.Secondo quanto appreso da ,oggi Teunha svolto un lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo. Le condizioni del centrocampista olandese rimangono da monitorare in vista della sfida di domenica: prossime 48 ore decisive per capire se potrà tornare a disposizione. .com 🔗 Juventusnews24.com

Infortunio Cambiaso: le novità sulle condizioni del terzino dopo lo stop in Cagliari Juve. Gli ultimissimi aggiornamenti - di Marco BaridonInfortunio Cambiaso, c'è un po' di incertezza sull'esterno bianconero: va stabilito quando potrà tornare in campo. Due le partite opzionate Andrea Cambiaso è uno dei due tre giocatori che preoccupano la Juve. Al di là di Nicolò Savona e Douglas Luiz, l'esterno è il calciatore su cui si attendono novità confortanti dopo l'uscita anticipata di ieri per un sovraccarico alla zona pubica nella sfida contro il Cagliari.

Infortunio Kalulu: annuncio ufficiale di Thiago Motta. Torna tra i convocati per Juve Verona? Le sue condizioni e gli ultimissimi aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Infortunio Kalulu, Thiago Motta ha svelato le condizioni del francese nel corso della conferenza stampa pre Juve Verona: ecco le sue parole Thiago Motta ha svelato le condizioni di Kalulu, rientrato da poco da un infortunio. Ecco le sue parole a proposito del francese nella conferenza stampa di presentazione di Juve Verona, match che chiude la 27^ giornata di Serie A. INDISPONIBILI – «Rientra Pierre e sono contento.

Koopmeiners Juve, le ultime dopo il suo infortunio contro il Lecce: le sue condizioni non preoccupano! Gli aggiornamenti - Koopmeiners Juve, gli aggiornamenti dopo il problema contro il Lecce: le sue condizioni non preoccupano! Le ultime sull'olandese Secondo quanto appreso da Juventusnews24, Teun Koopmeiners ha riportato ieri un fastidio al tendine di Achille della gamba destra, che lo ha costretto a lasciare il campo al 65?, sostituito da Timothy Weah.

