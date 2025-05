Infortunio Koopmeiners | Alla Continassa nessuno si sbilancia Come sta realmente e cosa filtra in vista di Bologna Juve

Infortunio Koopmeiners: le condizioni del centrocampista bianconero in vista dell’importante sfida contro il BolognaLa Gazzetta dello Sport ha fornito importanti aggiornamenti sulle condizioni di Koopmeiners. Come appreso da , il giocatore non si è allenato in gruppo nella giornata odierna.L’olandese non avrebbe ancora del tutto perso le speranze di una convocazione per Bologna-Juve e si starebbe sottoponendo a una full immersion di terapie e sedute mirate. In questo momento, Alla Continassa nessuno si starebbe sbilanciando sulla possibile presenza. .com 🔗 Juventusnews24.com - Infortunio Koopmeiners: «Alla Continassa nessuno si sbilancia». Come sta realmente e cosa filtra in vista di Bologna Juve : le condizioni del centrocampista bianconero indell’importante sfida contro ilLa Gazzetta dello Sport ha fornito importanti aggiornamenti sulle condizioni diappreso da , il giocatore non si è allenato in gruppo nella giornata odierna.L’olandese non avrebbe ancora del tutto perso le speranze di una convocazione pere si starebbe sottoponendo a una full immersion di terapie e sedute mirate. In questo momento,si starebbendo sulla possibile presenza. .com 🔗 Juventusnews24.com

Infortunio Bremer, il difensore brasiliano torna a correre in campo alla Continassa. Il VIDEO fa impazzire i tifosi - di Redazione JuventusNews24Infortunio Bremer, torna a correre in campo al JTC. Prosegue il recupero del difensore brasiliano – VIDEO Prosegue il lungo recupero di Gleison Bremer dopo la rottura del legamento crociato. Il difensore brasiliano è tornato a correre in campo alla Continassa. Il centrale della Juve tenterà il recupero per il Mondiale per Club, senza affrettare però i tempi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bremer (@bremer) Il video pubblicato da Bremer fa impazzire i tifosi, che sognano il suo ritorno in campo ... 🔗juventusnews24.com

Infortunio Douglas Luiz, sorpresa alla vigilia di Psv Juve: le ultimissime sul brasiliano dalla Continassa – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Infortunio Douglas Luiz, sorpresa alla vigilia di Psv Juve: le ultimissime sul brasiliano dalla Continassa. Tutti gli aggiornamenti verso il playoff (Marco Baridon inviato alla Continassa) – Giornata di vigilia per la Juventus, che domani andrà di scena sul campo del Psv per il ritorno dei playoff di Champions League. In palio c’è un posto negli ottavi di finale. Inizia l’allenamento della #Juventus pre #Psv ?? In gruppo anche #Cambiaso e #DouglasLuiz ??? @BaridonMarco pic. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Gatti: recupera o no per Juve Atalanta? Ultimissime novità sul difensore dopo l’allenamento odierno, cosa è successo alla Continassa - di Marco BaridonInfortunio Gatti: ecco le ultime novità sul difensore dopo l’allenamento odierno. Cosa è successo alla Continassa a due giorni da Juve Atalanta C’era grande curiosità attorno a Federico Gatti quest’oggi per conoscere le sue condizioni dopo che, nell’allenamento di ieri, il difensore bianconero ha lavorato a parte per via di un leggero affaticamento. Come appreso da Juventusnews24, anche oggi Gatti ha svolto un lavoro differenziato e resta dunque in dubbio per la sfida di domenica all’Allianz Stadium contro l’Atalanta. 🔗juventusnews24.com

Juventus, Vlahovic parzialmente in gruppo, Koopmeiners e Gatti a parte: le ultime dalla Continassa - Visualizzazioni: 35 La situazione in casa Juventus non è delle migliori a pochi giorni dalla trasferta a Bologna, che potrebbe rivelarsi decisiva per la corsa al quarto posto in campionato. L’infermer ... 🔗calciostyle.it

Infortunio Koopmeiners: ultimissimi aggiornamenti sul recupero dell’olandese. Anche in questo allenamento… I dettagli verso Bologna Juve - Infortunio Koopmeiners: arrivano importanti aggiornamenti sul recupero dell’olandese. Anche nell’allenamento di oggi… I dettagli verso Bologna Juve La Juve è al lavoro in vista dello scontro diretto d ... 🔗juventusnews24.com

Infortunati Juventus, come stanno Vlahovic e Koopmeiners? Novità dalla Continassa - La Juventus, reduce dalla vittoria contro il Monza per 2-0, ha iniziato a preparare la prossima partita di campionato. La squadra bianconera, nella giornata di domenica, dovrà affrontare in trasferta ... 🔗jmania.it