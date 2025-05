Infortunio Kelly Bucciantini consiglia Tudor | Col Bologna io metterei lui come braccetto per favorire la prima uscita in costruzione

Infortunio Kelly, Bucciantini consiglia Tudor: le sue dichiarazioni in esclusiva a .com in vista della sfida col Bologna di domenicaMarco Bucciantini è intervenuto in esclusiva a .com. Di seguito le sue parole su Lloyd Kelly, difensore che i bianconeri hanno acquistato a gennaio dal Newcastle e che non sarà presente per la sfida col Bologna.ASSENZA Kelly – «Assenza Kelly? Sarà un grande problema! Io forse al suo posto metterei Andrea Cambiaso nel ruolo di braccetto soprattutto per favorire la prima uscita in costruzione, non andrei a cambiare modulo. Tudor sarà in grossa difficoltà perché è una scelta difficile»L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI MARCO Bucciantini A .com 🔗 Juventusnews24.com - Infortunio Kelly, Bucciantini consiglia Tudor: «Col Bologna io metterei lui come braccetto per favorire la prima uscita in costruzione» : le sue dichiarazioni in esclusiva a .com in vista della sfida coldi domenicaMarcoè intervenuto in esclusiva a .com. Di seguito le sue parole su Lloyd, difensore che i bianconeri hanno acquistato a gennaio dal Newcastle e che non sarà presente per la sfida col.ASSENZA– «Assenza? Sarà un grande problema! Io forse al suo postoAndrea Cambiaso nel ruolo disoprattutto perlain, non andrei a cambiare modulo.sarà in grossa difficoltà perché è una scelta difficile»L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI MARCOA .com 🔗 Juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

Bucciantini: «Douglas Luiz doveva stare zitto in questo momento. Rosso Yildiz? Anche i trentenni sbagliano! Sostituirei Kelly in questo modo» – ESCLUSIVA - di Tommaso VotteroBucciantini in esclusiva. Le dichiarazioni del noto giornalista ed opinionista di Sky Sport sulla Juventus allenata dal mister Igor Tudor Marco Bucciantini, noto giornalista ed opinionista di Sky Sport, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Ecco le sue dichiarazioni sui principali temi del momento in casa bianconera, anche e soprattutto in vista della prossima partita di Serie A contro il Bologna. 🔗juventusnews24.com

Continassa Juve: inizia la settimana dello scontro diretto di Bologna, l’infortunio di Kelly e i tempi di recupero - di Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa «Il primo allenamento della settimana ha visto il gruppo diviso in due: chi ha giocato titolare domenica contro la formazione brianzola si è dedicato a una seduta di scarico, gli altri hanno svolto una ... 🔗juventusnews24.com

Infortunio Kelly, c’è lesione per il difensore inglese. L’esito dell’esame strumentale nel comunicato ufficiale della Juve! Ultimissime - di Redazione JuventusNews24Infortunio Kelly, c’è lesione per il difensore inglese della Juve: ecco l’esito dell’esame strumentale Si ferma Lloyd Kelly. Il difensore della Juve ha riportato una lesione che il club bianconero ha sottolineato con questo comunicato ufficiale. COMUNICATO – «Lloyd Kelly, avendo riferito al termine della gara di ieri sera un problema muscolare alla coscia destra, questa mattina è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale. 🔗juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Bucciantini consiglia: "Sarebbe un grandissimo acquisto per il Napoli. Prima era immarcabile" - Intervenuto ai microfoni di Radio Goal sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Marco Bucciantini ha analizzato ... Peccato che dopo il suo infortunio non è più tornato quello di prima ... 🔗msn.com