Infortunio Ferguson lo scozzese in campo dal primo minuto? L’idea di Italiano per Bologna Juve di domenica Ultime

Infortunio Ferguson, lo scozzese in campo dal primo minuto? L’idea di Italiano in vista della sfida tra Bologna e Juventus di domenica. Le Ultimedomenica sera la Juventus andrà di scena al Dall’Ara contro il Bologna in una sfida definita da molti come vero e proprio spareggio per la qualificazione alla prossima Champions League.Stando a quanto riportato quest’oggi dal Corriere dello Sport Ferguson, reduce da un Infortunio, sarà convocato ma inizierà questo match dalla panchina. Molto però dipenderà anche dagli ultimi allenamenti dei rossoblù. .com 🔗 Juventusnews24.com - Infortunio Ferguson, lo scozzese in campo dal primo minuto? L’idea di Italiano per Bologna Juve di domenica. Ultime , loindaldiin vista della sfida trantus di. Lesera lantus andrà di scena al Dall’Ara contro ilin una sfida definita da molti come vero e proprio spareggio per la qualificazione alla prossima Champions League.Stando a quanto riportato quest’oggi dal Corriere dello Sport, reduce da un, sarà convocato ma inizierà questo match dalla panchina. Molto però dipenderà anche dagli ultimi allenamenti dei rossoblù. .com 🔗 Juventusnews24.com

