Infortuni Juve aggiornamenti importanti per quanto concerne tre titolarissimi Ci saranno contro il Bologna?

Infortuni Juve, novità importanti dalla Continassa per quanto concerne Conceicao, Vlahovic e Koopmeiners. L'indiscrezione bianconera Novità molto importanti in casa Juve in vista della gara contro il Bologna: fondamentale per i sabaudi per quanto concerne il discorso UEFA Champions League, non senza qualche informazione sui giocatori infortunati. Secondo quanto raccolto da , Francisco Conceicao ha .

Infortunio Renato Veiga: cosa filtra verso Juve Atalanta dopo l’allenamento di oggi. Aggiornamenti importanti dal JTC sul portoghese - di Marco BaridonInfortunio Renato Veiga: novità verso Juve Atalanta dopo l’allenamento di oggi. Aggiornamenti dal JTC sulle condizioni del difensore portoghese Giornata chiave oggi per Renato Veiga, al lavoro per recuperare dalla lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra patita nella gara di Champions League contro il Psv. Come appreso da Juventusnews24, il difensore portoghese è tornato a lavorare in gruppo e dunque può considerarsi recuperato e a disposizione di Thiago Motta per il match di domenica all’Allianz Stadium contro l’Atalanta. 🔗juventusnews24.com

Ultimissime Juve LIVE: Thiago Motta recupera tre giocatori importanti, ma Fiorentina Juve potrebbe anche non giocarsi. Tutti gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti Ultimissime Juve LIVE – 14 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 13 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 12 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 11 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 10 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 9 marzo ... 🔗juventusnews24.com

Tudor Juve, arrivano importanti aggiornamenti: novità sul possibile ritorno del tecnico croato. Cosa filtra - di Redazione JuventusNews24Tudor Juve, arrivano importanti aggiornamenti: cosa filtra sul tecnico. Smentite sul suo possibile ritorno a Torino Nuovo allenatore alla Juve? Alfredo Pedullà, su Sportitalia.com, ha fornito un importante aggiornamento sulla situazione in casa Juventus. Smentite seccamente le voci riguardanti l’ex Igor Tudor: per il momento si va avanti con Thiago Motta. PEDULLA’ – «A proposito di Tudor, tanto per chiarire: la notizia circolata nella notte tra domenica e lunedì legata a un coinvolgimento immediato del croato era fake, molto fake, terribilmente priva del ... 🔗juventusnews24.com

Juventus, si avvicina il rientro di Vlahovic: le ultime verso Bologna - Buone notizie per la Juventus in vista della sfida con il Bologna in programma domenica sera allo stadio Dall'Ara. Questa mattina è tornato a lavorare parzialmente in gruppo anche Dusan Vlahovic: l'at ... 🔗informazione.it

Ultim’ora Juve, novità importanti dalla Continassa: chi rientra in gruppo? - Arrivano importanti novità dalla Continassa in vista della prossima partita della Juve contro il Parma. Di seguito riportati gli aggiornamenti sugli infortuni. La Vecchia Signora è concentrata sulle u ... 🔗informazione.it

Infortuni Juventus, Tudor in emergenza: due brutte notizie - Infortuni Juventus, Tudor in emergenza: due brutte notizie – CalcioNow (La Presse) Si teme il peggio quindi in casa Juventus per quelle che sono le prossime sfide considerando che ci sono partite ... 🔗calcionow.it