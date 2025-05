Infortunati Juve | speranza Vlahovic Koopmeiners e Gatti verso il forfait Tutte le ultimissime novità in vista del Bologna

Infortunati Juve: speranza Vlahovic, Koopmeiners e Gatti verso il forfait. Tutte le ultimissime novità dall'infermeria in vista della sfida col BolognaIn questi giorni la Juve sta continuando a lavorare alla Continassa per continuare a preparare la sfida in programma domenica sera al Dall'Ara contro il Bologna, definito da molti come vero e proprio spareggio per la prossima Champions.Come anticipato da anche ieri Vlahovic e Koopmeiners hanno lavorato a parte. Tuttavia, come precisato da Tuttosport, il serbo si porta dietro ancora qualche speranza di convocazione, mentre l'olandese non dovrebbe farcela proprio come Gatti.

Infortunati Juve: da Vlahovic a Koopmeiners, passando per Mbangula e Gatti. Chi recupera e chi no per il Monza - di Redazione JuventusNews24Infortunati Juve: da Vlahovic a Koopmeiners, passando per Mbangula e Gatti. Chi recupera e chi no per la prossima sfida di campionato col Monza L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui calciatori della Juve che stanno via via recuperando dai rispettivi infortuni in vista della partita con il Monza. I bianconeri hanno perso Vlahovic, che verrà valutato per la partita in casa del Bologna. 🔗juventusnews24.com

Infortunati Juve, tutte le novità dopo la ripresa. Da Koopmeiners e Vlahovic a Gatti: chi recupera e chi no per Bologna. Cosa filtra - di Marco BaridonInfortunati Juve, novità da Koopmeiners e Vlahovic a Gatti: tutti gli aggiornamenti dopo la ripresa alla Continassa La Juventus di Tudor è tornata in campo in vista dello scontro diretto di Bologna. Ripresa degli allenamenti al JTC verso la sfida di domenica sera. Come appreso da Juventusnews24, anche oggi Koopmeiners e Vlahovic hanno lavorato a parte e non sono ancora rientrati in gruppo. 🔗juventusnews24.com

Infortunati Juve: da Mbangula a Koopmeiners, passando per Vlahovic. Tutte le novità verso il match col Monza - di Redazione JuventusNews24Infortunati Juve: da Mbangula a Koopmeiners, passando per Vlahovic. Tutte le novità verso il match in programma domani sera col Monza L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui calciatori attualmente in infermeria o che stanno recuperando del tutto la loro condizione fisica migliore. Come anticipato da Juventusnews24 nella giornata di ieri Mbangula ha lavorato con il resto del gruppo e dunque viaggia verso la convocazione per la sfida contro il Monza. 🔗juventusnews24.com

