Infortunati Juve | novità dalla Continassa su Conceicao Vlahovic e Koopmeiners Cosa è successo a tre giorni dalla sfida col Bologna

Infortunati Juve: arrivano aggiornamenti dalla Continassa su Conceicao, Vlahovic e Koopmeiners. Cosa è successo a tre giorni dal Bologna

La Juve è scesa in campo questa mattina alla Continassa per proseguire la preparazione in vista della partita di domenica alle 20.45 al Dall'Ara contro il Bologna. Arrivano novità per quanto riguarda le condizioni dei giocatori Infortunati, apprese da Juventusnews24.com.

Francisco Conceicao ha lavorato in palestra sulla forza come da programma. Buone notizie da Vlahovic, rientrato parzialmente in gruppo, mentre Koopmeiners ha lavorato ancora in modo differenziato. Il serbo 'vede' una piccola speranza per tornare tra i convocati contro il Bologna, resta in forte dubbio invece l'olandese.

