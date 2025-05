Individuati i due vigili del fuoco scivolati in un crepaccio | Non sappiamo le loro condizioni

Individuati i due vigili del fuoco che sono scivolati il 30 aprile in una gola, a Balzolo, nel comune di Pennapiedimonte (Chieti). La conferma arriva dalla sindaca Rosalina Di Giorgio che però spiega all'Adnkronos: "Non sappiamo le loro condizioni. Ci sono gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico che stanno procedendo. Si trovano in una forra del torrente Avello".

