India-Pakistan | venti di guerra potenzialmente termonucleare

India e Pakistan dopo l'attacco terroristico del 22 aprile, quando ignoti aggressori si sono infiltrati nella valle di Pahalgam, nel Kashmir, uccidendo 26 turisti Indiani.La crisi del Kashmir e ModiL'attacco sembra sia stato rivendicato dal Resistance Front, organizzazione che Nuova Dehli considera terrorista e che sostiene l'indipendenza di Jammu e Kashmir, regioni Indiane al confine col Pakistan a maggioranza islamica, che da tempo danno problemi in tal senso al governo centrale.Tanto che Narendra Modi nel 2019 ha deciso di tagliare il nodo gordiano con la spada, annullando l'autonomia di cui godevano tali regioni e inasprendo la repressione contro i movimenti autonomisti separatisti locali, tanti dei quali hanno la loro base operativa oltreconfine, in Pakistan, appunto.

Cosa riportano altre fonti

Venti di guerra tra India e Pakistan . Espulsioni e confini blindati - Sui rapporti storicamente bellicosi tra India e Pakistan, entrambe potenze nucleari, torna ad incombere in maniera esplicita la parola "guerra". A sollevarla è soprattutto Islamabad, dopo una raffica di rappresaglie reciproche di carattere commerciale e diplomatico, seguite alla strage del 22 aprile nel Kashmir, per la quale New Delhi punta il dito sui terroristi pachistani. L’India ha sospeso un importante trattato di condivisione delle acque e ha disposto la chiusura del principale valico di frontiera terrestre. 🔗quotidiano.net

Venti di guerra, Polonia e Paesi baltici escono dai trattati che vietano l’uso di mine antiuomo - Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania annunciano: si ritirano dal trattato di Ottawa. L’accordo internazionale del 1997 vieta l’uso, lo stoccaggio e la produzione di mine antiuomo. La decisione arriva in un momento di forte tensione con Russia e Bielorussia.Leggi anche: Trump e Putin, cosa si sono detti davvero: l’ombra di un accordo segreto La paura della Russia I ministri della Difesa dei quattro Paesi parlano chiaro: la minaccia russa è sempre più forte. 🔗thesocialpost.it

