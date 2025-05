India e Pakistan Potenziale bellico a confronto

India e Pakistan sono Paesi che hanno una storica rivalità che li ha portati a combattere quattro conflitti e un’innumerevole serie di scontri di confine dal 1947 a oggi. Sulla scorta di quanto sta accadendo nel Kashmir, e relativa escalation generale tra Nuova Delhi e Islamabad, risulta interessante analizzare il Potenziale bellico dei due rivali asiatici. Gli esercitiL’esercito Indiano può contare su 2.148.000 effettivi, di cui 1.248.000 in servizio attivo e 900.000 riservisti, mentre quello Pakistano conta 1.295.000 effettivi di cui 560.000 in servizio e 735.000 riservisti. Nuova Delhi non dispone, per il suo esercito di velivoli ad ala fissa mentre Islamabad possiede 249 velivoli per la maggior parte (214) rappresentati dall’addestratore monomotore a elica MFI-17. Per quanto riguarda gli elicotteri, il Pakistan ne possiede 92 da attaccoarmati (AH-1, Mi-35, Z-10, Fennec) con gli AH-1 “Cobra” maggiormente presenti (50). 🔗 It.insideover.com - India e Pakistan. Potenziale bellico a confronto sono Paesi che hanno una storica rivalità che li ha portati a combattere quattro conflitti e un’innumerevole serie di scontri di confine dal 1947 a oggi. Sulla scorta di quanto sta accadendo nel Kashmir, e relativa escalation generale tra Nuova Delhi e Islamabad, risulta interessante analizzare ildei due rivali asiatici. Gli esercitiL’esercitono può contare su 2.148.000 effettivi, di cui 1.248.000 in servizio attivo e 900.000 riservisti, mentre quelloo conta 1.295.000 effettivi di cui 560.000 in servizio e 735.000 riservisti. Nuova Delhi non dispone, per il suo esercito di velivoli ad ala fissa mentre Islamabad possiede 249 velivoli per la maggior parte (214) rappresentati dall’addestratore monomotore a elica MFI-17. Per quanto riguarda gli elicotteri, ilne possiede 92 da attaccoarmati (AH-1, Mi-35, Z-10, Fennec) con gli AH-1 “Cobra” maggiormente presenti (50). 🔗 It.insideover.com

Su altri siti se ne discute

India-Pakistan crisi aperta - In Asia il clima fra India e Pakistan è sempre più teso. Servizio di Alessandra Camarca. The post India-Pakistan crisi aperta first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Presagi di guerra tra India e Pakistan - La situazione tra India e Pakistan potrebbe precipitare da un momento all’altro. Il premier indiano Narendra Modi, secondo Islamabad, ha dato il via libera a un’operazione militare “entro 24-36 ore” come forma di rappresaglia per l’attentato contro i turisti a Pahalgam, nel Kashmir controllato dall’India, che è costato la vita a 26 persone, la cui […] The post Presagi di guerra tra India e Pakistan appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Kashmir nel sangue: un attentato terroristico causa 26 morti. Ira dell’India che accusa il Pakistan di essere dietro al commando - Un commando di terroristi ha seminato morte e distruzione nel Kashmir meridionale, causando una vera e propria strage. Il bilancio provvisorio, diffuso dalle autorità indiane, riferisce di 26 vittime accertate – in gran parte turisti – ma si teme che il numero possa aumentare, a causa della presenza di almeno altri dieci feriti in gravi condizioni. Sul luogo dell’attentato si è recato il ministro dell’Interno indiano, Amit Shah, che ha prima deposto corone di fiori in memoria delle vittime, e successivamente, parlando con i sopravvissuti, ha assicurato che il governo di Nuova Delhi farà ... 🔗lanotiziagiornale.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

ALLE RADICI DELLA CAUTELA MILITARE INDIANA; India, nuovo sottomarino nucleare: la corsa agli armamenti contro Cina e Pakistan; Il senso dell’autonomia strategica dell’India; Eserciti, i 15 più potenti al mondo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Altre due potenze nucleari in guerra: l’India sta per attaccare il Pakistan? - L'allarme del governo pakistano: "Operazione prevista entro 36 ore al massimo. Reagiremo in maniera proporzionata" ... 🔗dire.it

Crisi India-Pakistan: si può arrivare alla bomba nucleare, la guerra che può decidere il mondo - Come le tensioni storiche tra India e Pakistan rischiano di trasformarsi in una crisi nucleare globale, dopo l'attentato del 22 aprile. Quando nel 1947 il Regno Unito si ritirò dal subcontinente india ... 🔗msn.com

India-Pakistan, ora è rischio guerra (tra due potenze nucleari): “stanno pianificando un attacco, siamo pronti!” - Il Pakistan si sta preparando a un potenziale attacco militare da parte dell’India. Il ministero della Difesa pakistano si è così espresso: “l’India sta pianificando un attacco. 🔗strettoweb.com