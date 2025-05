India e Pakistan il rischio di una guerra per il Kashmir e lo spettro nucleare

Kashmir soffiano preoccupanti venti di guerra. Gli eserciti di India e Pakistan continuano da giorni a scambiarsi colpi d'arma da fuoco lungo il confine militare di oltre 700 chilometri che separa la regione contesa tra i due Paesi. E ora pare tutto pronto per un imminente attacco militare da parte degli Indiani. La situazione è precipitata il 22 aprile, quando un attentato ha insanguinato la città di Pahalgam, nel Kashmir Indiano. Il bilancio parla di 26 morti e almeno due dozzine di feriti, per lo più turisti. L'attacco è stato rivendicato – e poi smentito – dal gruppo terroristico The Resistance Front (Trf), che Nuova Delhi ritiene legato a Lashkar-e-Taiba, un'organizzazione estremista islamica Pakistana a sua volta affiliata ad al Qaeda. Il governo Indiano ha in ogni caso parlato di «collegamenti transfrontalieri» accusando, di fatto, il Pakistan di essere responsabile dell'accaduto.

Presagi di guerra tra India e Pakistan - La situazione tra India e Pakistan potrebbe precipitare da un momento all’altro. Il premier indiano Narendra Modi, secondo Islamabad, ha dato il via libera a un’operazione militare “entro 24-36 ore” come forma di rappresaglia per l’attentato contro i turisti a Pahalgam, nel Kashmir controllato dall’India, che è costato la vita a 26 persone, la cui […] The post Presagi di guerra tra India e Pakistan appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Tensione alle Stelle tra India e Pakistan dopo l’attentato in Kashmir: cresce il rischio di conflitto armato - La storica rivalità tra India e Pakistan torna a infiammarsi dopo il tragico attentato avvenuto il 22 aprile a Pahalgam, località turistica nel Kashmir indiano, che ha provocato la morte di 26 civili. Nuova Delhi attribuisce l’attacco a gruppi armati sostenuti da Islamabad, accusa respinta con fermezza dal governo pakistano. In risposta all’attentato, il primo ministro indiano Narendra Modi ha autorizzato l’esercito ad agire con piena libertà operativa. 🔗laprimapagina.it

Allarme degli 007: "Attaccheranno fra poche ore". Perché si rischia la guerra tra India e Pakistan - Il Pakistan prevede un attacco militare da parte di Delhi entro due giorni, dopo che il primo ministro indiano Narendra Modi ha dato il via libera alla rappresaglia per l'attacco in Kashmir 🔗ilgiornale.it

