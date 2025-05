Indagine sull’attacco al municipio di Lecco | anarchici sotto la lente

Lecco – Un’inchiesta su chi ha tentato di assaltare il municipio di Lecco e ha aggredito con un lancio di pietre e a ombrellate i poliziotti che li hanno bloccati. Lo annunciano i vertici della questura, all’indomani dei tafferugli su sono verificati lunedì sera all’ingresso di Palazzo Bovara, a margine del presidio antifascista organizzato dagli attivisti dell’Anpi in risposta ad una fiaccolata di commemorazione di 16 ufficiali e sottufficiali di due brigate repubblichine condannati a morte il 28 aprile 1945 per aver ucciso a tradimento alcuni partigiani.«Si è tenuta una riunione operativa presieduta dal signor procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecco Ezio Domenico Basso per delineare le fasi investigative da intraprendere, al fine di identificare compiutamente gli autori dei fatti di reato commessi», si legge in una nota della questura lecchese. 🔗 Ilgiorno.it - Indagine sull’attacco al municipio di Lecco: anarchici sotto la lente – Un’inchiesta su chi ha tentato di assaltare ildie ha aggredito con un lancio di pietre e a ombrellate i poliziotti che li hanno bloccati. Lo annunciano i vertici della questura, all’indomani dei tafferugli su sono verificati lunedì sera all’ingresso di Palazzo Bovara, a margine del presidio antifascista organizzato dagli attivisti dell’Anpi in risposta ad una fiaccolata di commemorazione di 16 ufficiali e sottufficiali di due brigate repubblichine condannati a morte il 28 aprile 1945 per aver ucciso a tradimento alcuni partigiani.«Si è tenuta una riunione operativa presieduta dal signor procuratore della Repubblica presso il Tribunale diEzio Domenico Basso per delineare le fasi investigative da intraprendere, al fine di identificare compiutamente gli autori dei fatti di reato commessi», si legge in una nota della questura lecchese. 🔗 Ilgiorno.it

