Juventusnews24.com - Indagine Inter, Vaciago infiamma: «Juve, Agnelli e i dirigenti subito associati alla Ndrangheta mentre con l’Inter… E la notizia del patteggiamento esce il Primo Maggio in cui il rumore è attutito»

dopo quanto accaduto e fa quel confronto con la: le dichiarazioniIl giornalista Guidoha analizzato su Tuttosport quanto sta accadendo in casacon l’inchiesta sulle Curve che aveva colpito anche la.PAROLE – «Lantus, il suo presidente Andreae i suoierano stati immediatamentenei titoli dei giornali. Curioso: gli stessi media che, allora, diedero ampio spaziovicenda, con titoli in prima pagina e servizi molto dettagliati sulle possibili connivenze frantus e, si sono scoperti molto garantisti cone Milan, trattando il tema con la doverosa prudenza. E anche la procura federale, ora il capo è Chiné, si è mossa con grande discrezione. Singolare anche il modo felpato con cui ladelil, giorno in cui ilfesta e dal fatto che il giorno dopo non escono i giornali». 🔗 Juventusnews24.com