Indagine Doppia Curva, Inzaghi e Calhanoglu patteggiano una giornata di squalifica! Multa anche per l'Inter, mentre Marotta e Zanetti. Le ultimeArrivano degli aggiornamenti inattesi riguardo l'Indagine Doppia Curva che sta portando avanti la Procura di Milano da alcuni mesi, relativi alla Curva Nord dell'Inter, alla Curva Sud del Milan e ai rapporti tra il tifo organizzato e alcuni tesserati delle due società. Come annuncia il Corriere dello Sport, sia Inzaghi che Calhanoglu hanno deciso per il patteggiamento, che comporterà la squalifica di una giornata: entrambi la sconteranno saltando la prossima gara contro l'Hellas Verona.Indagine Doppia Curva – «Il caso dei rapporti tra gli ultras milanesi con Inter e Milan arriva a una prima importante conclusione sul filone sportivo: l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, e il centrocampista Hakan Calhanoglu hanno patteggiato con la procura federale una giornata di squalifica in campionato, da scontare subito contro il Verona, per la violazione di due articoli del codice di giustizia sportiva: l'art 4, quello che parla espressamente di lealtà probità e correttezza (la famosa "norma in bianco" nella quale rientrano tutti i comportamenti dei tesserati) e l'art.

