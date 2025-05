Incontro Trump - Zelensky in Vaticano i MEME | dalla scelta di Uomini e Donne al falò di confronto di Temptation Island alla performance di Marina Abramovi? - GALLERY

Trump-Zelensky, la foto dell'incontro "costruttivo" in Vaticano che resterà nella storia - Miracolo di Jorge Mario Bergoglio, verrebbe da dire. Quando Volodymyr Zelensky, due mesi fa, ha lasciato la Casa Bianca dopo il duro scontro con Donald Trump, una riappacificazione tra i due sembrava pressoché impossibile. Eppure, nel giorno dei funerali di Papa Francesco, il presidente Usa e l'omologo ucraino hanno avuto un breve e "costruttivo" faccia a faccia. Dove? Nella Basilica di San Pietro, che fino a stamattina ha custodito la salma del Pontefice che più si è battuto per un mondo di pace e di condivisione. 🔗iltempo.it

Lo storico incontro di Trump e Zelensky in Vaticano ai funerali di Papa Francesco - (Agenzia Vista) Vaticano, 26 aprile 2025 Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si incontrano in Vaticano in occasione dei funerali di Papa Francesco. Le immagini all'interno della Basilica di San Pietro sono già storiche. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗iltempo.it

Incontro Zelensky-Trump al Vaticano: cosa si sono detti - Il presidente americano aveva immaginato un incontro con il leader ucraino a margine dei funerali di Papa Francesco. E il vertice c’è stato Papa Francesco in diverse occasioni aveva ribadito la necessità di far smettere il suono delle armi in Ucraina e a Gaza. Un invito arrivato anche nell’ultima uscita pubblica prima della sua morte. E ai funerali del Pontefice c’è stato un incontro che rappresenta una immagine storica: il colloquio fra Trump e Zelensky in Basilica. 🔗cityrumors.it

Trump e Zelensky, l’incontro in Vaticano: “Ecco cosa gli ho detto” - Accordo sulle terre rare e tensioni geopolitiche: Trump Zelensky faccia a faccia a San Pietro. Trump parla di pace, Putin e strategie per riequilibrare un conflitto che rischia di esplodere. 🔗notizie.it

Trump-Zelensky, come è andato l'incontro in Vaticano: cosa è successo in 15 minuti - Il presidente ucraino ha chiesto una linea più dura contro Putin e la priorità di un cessate il fuoco incondizionato ... 🔗adnkronos.com

Terre rare, Usa e Ucraina hanno firmato l'accordo. Trump: cosa ho detto a Zelensky in Vaticano - Washington e Kiev raccolgono i frutti dello storico e inatteso incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky nella basilica di San Pietro: ... 🔗iltempo.it